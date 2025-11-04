Ruski brod sa zastavom "Vagnera" viđen blizu Estonije.

Izvor: YouTube//DW/Printscreen, Vitaly Nevar / Sputnik / Profimedia

Ruska mornarica poslala je brod sa zastavom ozloglašenej paravojne organizacije "Vagner" blizu granice Evropske unije i članica NATO saveza, kod obale Estonije, piše britanski "Miror". Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi brod koji je povezan sa ruskom bezbjednosnom službom (FSB) na rijeci Narvi, blizu granice sa NATO članicom, Estonijom.

"Čini se da Vladimir Putin više nema ideja, pa opet zove Vagner? Ovaj 'spektakl' potvrđuje činjenicu da ruski 'gvozdeni' sistem puca zbog agresivnog rata koji je započeo, kao i zbog kontinuiranog pritiska koji nameće Zapad.

Takođe, možemo da potvrdimo da se, šta god Rusi pokušavali na rijeci Narvi, to dešava pod našim budnim okom. S naše strane, izgleda kao da su već anektirali ruske graničare, ko zna...", rekao je premijer Estonije Kristen Mihal o ovom incidentu, na šta se nadovezalo Ministarstvo spoljnih poslova Estonije: "Da li ovo Vagner ponovo maršira ka Moskvi, ili ide ovog puta na Sankt Peterburg?"

Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.

From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.

Who knows…@mfa_russia?pic.twitter.com/fJmENccVzC — Estonian MFA | #StandWithUkraine (@MFAestonia)November 2, 2025

Ruska Federacija i Estonija dijele granicu dužine oko 295 kilometara. Oko 900 vojnika iz Velike Britanije nalazi se u Estoniji u okviru operacije "Kabrit radi obezbjeđivanja prisustva NATO trupa u ovoj zemlji.

Otkud "Vagner" zastava na ruskom brodu?

"Vagner" grupa, odnosno paravojna jedinica, bila je sastavni dio ruske vojske u ratu protiv Ukrajine (koji je počeo 24. februara 2022. godine) sve do pobune ove jedinice krajem juna 2024. godine. Tada su pripadnici ove vojne formacije napustili Ukrajinu i krenuli ka Moskvi pod komandom tadašnjeg vođe Jevgenija Prigožina koji je samo dva mjeseca kasnije, krajem avgusta 2023, stradao u avionskoj nesreći u Tverskoj oblasti u Rusiji pod i dalje sumnjivim i nerazjašnjenim okolnostima.