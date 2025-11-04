Ruske snage opremile su tenkove T-72B3 i T-80BVM masivnim nadgradnjama nalik bodljama ježa kako bi se zaštitile od napada ukrajinskih dronova.

Izvor: X/@Global_OSINT22/Printscreen

Ruske snage razvile su modifikovane tenkove opremljene masivnim nadgradnjama kako bi se zaštitile od napada ukrajinskih dronova, objavio je u utorak austrijski Kronen Zeitung, živopisno opisujući vojno vozilo kao "nezgrapno čudovište".

Na video-snimcima koje je objavio proukrajinski Telegram kanal Vodohraj vidi se da je na nadgradnju pričvršćen ogroman broj metalnih žica koje podsjećaju na bodlje ježa. Još uvek nije poznato kada ili gdje je snimak nastao.

A#Russiantank, resembling something out of Mad Max, heavily modified for protection against#Ukrainiandrones:pic.twitter.com/PcWpPrjPVr — OS Intelligence (@Global_OSINT22)November 3, 2025

"Ruski tenk, kao nešto iz filma 'Pobijesneli Maks'. Značajno je modifikovan da bi se zaštitio od ukrajinskih dronova", stoji u opisu jednog snimka. Vjeruje se da bi zaštitna oprema trebalo da izazove ranu eksploziju dolazećih dronova ili da ošteti njihove propelere.

Russian tanks with extreme amounts of improvised anti-drone protectionpic.twitter.com/E40yTAhQ8n — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)November 2, 2025

Inače, riječ je o tenkovima T-72B3 i T-80BVM, a vjeruje se da je ovaj drugi dodatno opremljen radio ometačem i reaktivnim oklopom čiji je zadatak da smanji eksplozivnu silu dolazećih projektila kontraeksplozijama.

Stručnjaci ističu da ove modifikacije čine tenkove težim i da se zato sporije kreću na terenu. Međutim, "ježeve bodlje" bi trebalo da pruže tenkovima dodatnu zaštitu, iako ih neće učiniti neuništivim.