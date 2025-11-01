U Sjeverodvinsku je danas, pod nadzorom ministra Andreja Belousova, porinuta najnovija ruska nuklearna podmornica "Habarovsk". Plovilo je projektovano da nosi napredne nuklearne podmorske dronove "Posejdon".
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je, pod nadzorom resornog ministra Andreja Belousova, u proizvodnom udruženju Sevmaš u Severodvinsku porinuta najnovija nuklearna podmornica Habarovsk.
"Želio bih da se zahvalim svima koji su učestvovali u razvoju podmornice na njihovom savesnom i kvalitetnom radu. Plovilo još ima niz pomorskih ispitivanja. Želim posadi i timu puno uspeha", rekao je Belousov, prenosi RIA novosti.
A ceremony marking the launch of the nuclear submarine "Khabarovsk" at the Khabarovsk Shipbuilding Plant. The Khabarovsk is considered Russia’s most secret submarine. It is a special-purpose nuclear submarine of Project 09851, designed to carry the Status-6 and (UUV) systems.pic.twitter.com/RQtmnvimjZ— H. Memarian (@HEMemarian)November 1, 2025
Nuklearnu podmornicu "Habarovsk" projektovao je Centralni konstruktorski biro za pomorsko mašinstvo "Rubin". Podmornica nosi moderno podvodno oružje i robotske sisteme za različite namjene, i posebno je projektovana za napredni sistem nuklearnih podmorskih dronova "Posejdon".
Belousov je naglasio da će podmornica omogućiti uspješno rešavanje izazova za obezbjeđivanje bezbjednosti morskih granica i zaštite nacionalnih interesa u svjetskim okeanima.