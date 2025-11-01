Ukrajinska HUR je uništila Koltsevoj naftovod u Moskovskoj oblasti, što predstavlja ozbiljan udarac ruskoj vojnoj logistici i ekonomiji. Napad pokazuje ranjivost ruskog sistema čak i u blizini prestonice.

Izvor: Youtube/ShanghaiEye魔都眼/Daily Mail

Ukrajinska vojno-obaveštajna služba (HUR) saopštila je da je 31. oktobra izvela napad na glavni ruski vojni naftovod u Moskovskoj oblasti, čime je onesposobila ključnu liniju snabdevanja ruske armije.

Meta napada bio je Koltsevoj (Prsten) naftovod, dugačak oko 400 kilometara, koji doprema benzin, dizel i avionsko gorivo ruskim oružanim snagama iz rafinerija u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi.



Prema saopštenju HUR-a, operacija je istovremeno onesposobila sva tri glavna cevovoda sistema u blizini okruga Ramenskoje, jugoistočno od Moskve. Uprkos antidron mrežama i PVO sistemima na lokaciji, infrastruktura je uspešno onesposobljena.

Naftovod Prsten imao je kapacitet da godišnje transportuje do 3 miliona tona avionskog goriva (kerozina), kao i milione tona dizela i benzina - navodi HUR, ocenjujući da je reč o ozbiljnom udarcu ruskoj vojnoj logistici i ekonomiji u Moskovskoj oblasti.

Yesterday, the Koltsevoy oil pipeline, guarded by paramilitary guards and covered with an anti-drone net, was blown up near Moscow. All three lines, through which the russians transported gasoline, diesel fuel, and aviation fuel, exploded successfully and simultaneously. The…pic.twitter.com/Ffd9ABorKN — EMPR.media (@EuromaidanPR)November 1, 2025

Šef ukrajinske obaveštajne službe Kirilo Budanov izjavio je da je napad imao veći efekat od ekonomskih sankcija koje je Zapad do sada uveo Rusiji.

Direktnim dejstvom naneli smo Ruskoj Federaciji mnogo veću štetu nego bilo kojim ekonomskim polugama koje su do sada uvedene - rekao je Budanov.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom iste noći oboreno 98 ukrajinskih dronova u 10 različitih regiona, uključujući 11 iznad Moskovske oblasti, od kojih je šest navodno bilo usmereno ka prestonici.

U gradu Žukovski, u blizini Moskve, prijavljeni su prekidi u snabdevanju električnom energijom, dok su u Tuli delovi dronova pali na gradske ulice, što je izazvalo privremena saobraćajna ograničenja.

All three lines of the oil product pipeline used by Russia to transport gasoline, diesel, and aviation fuel to the front exploded simultaneously, the HUR reported.



The strike disabled a major military facility near Moscow. Neither the anti-drone net nor the paramilitary guards…pic.twitter.com/nztrV8WKWe — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt)November 1, 2025

Ovaj napad deo je šire ukrajinske kampanje usmerene na rusku vojnu infrastrukturu, sa ciljem da se oslabe logistički kapaciteti i sposobnost Moskve za vođenje rata. Ukrajinski zvaničnici ističu da ovakvi udari ne samo da ometaju vojno snabdevanje, već i pokazuju ranjivost ruskog sistema bezbednosti čak i u blizini prestonice.