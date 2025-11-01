Ukrajinska vojnoobavještajna služba (HUR) pokrenula je specijalnu operaciju u Pokrovsku, gdje su padobranske jedinice iz helikoptera „Blek hok“ iskrcane na područje pod ruskom kontrolom. Akcija je izvedena pod direktnom komandom šefa HUR-a Kirila Budanova, a situacija n

Izvor: Print screen

Ukrajinske specijalne snage izvele su brzu i rizičnu operaciju u blizini Pokrovska, grada koji se nalazi u zoni pod kontrolom ruskih trupa. Helikopteri „Blek hok“ korišćeni su za desant padobranskih jedinica u okviru nove operacije ukrajinske vojnoobavještajne službe (HUR), kojom komanduje general Kirilo Budanov.

Prema navodima agencije Rojters, akcija je započela ranije ove nedjelje, a video-snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju najmanje deset vojnika kako iskaču iz helikoptera na otvorenom terenu. Autentičnost snimka i tačna lokacija još nijesu nezavisno potvrđeni.

New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently.pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll)October 31, 2025

Izvori iz ukrajinskih oružanih snaga naveli su za Suspilne da su njihove jedinice uspjele da uđu u dijelove Pokrovska koje su ruski komandanti ranije proglasili pod svojom kontrolom. Novinar lista The Economist Oliver Karel objavio je snimak koji, kako tvrdi, prikazuje ukrajinski helikopter prilikom spuštanja na teritoriju pod ruskom kontrolom.

Pokrovsk je strateški važan drumski i željeznički čvor u istočnoj Ukrajini. Njegov gubitak bi omogućio ruskim snagama dublje napredovanje u Donjeckoj oblasti. Prema procjenama, oko 11.000 ruskih vojnika trenutno je raspoređeno oko grada u pokušaju da ga opkole.

Russian state TV is inviting me to Pokrovsk.

I don't think so.

But hey! Have fun doing so, pro-Kremlin mouthpieces.pic.twitter.com/XhFRBvyLnN — Julian Röpcke (@JulianRoepcke)October 31, 2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su Pokrovsk i Kupjansk „potpuno opkoljeni“, te ponudio privremeni prekid vatre kako bi novinari mogli da „vide stanje na terenu“. Međutim, ukrajinski izvori tvrde da ruske tvrdnje nijesu potvrđene i da su borbe i dalje u toku.

Situacija u Pokrovsku ostaje izuzetno dinamična i opasna, dok obje strane nastoje da ostvare kontrolu nad ovim ključnim tačkama fronta u Donjeckoj oblasti.