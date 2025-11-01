Ukrajinska vojna obavještajna agencija pokrenula je posebnu operaciju u Pokrovsku pod komandom Kirila Budanova.

Ukrajinska vojna obavještajna agencija (GUR) pokrenula je posebnu operaciju u Pokrovsku, pod komandom šefa GUR-a Kirila Budanova. U petak je Rojters objavio da je akcija započela ranije ove nedelje, kada su ukrajinske specijalne jedinice sletele iz helikoptera Blek Hok na područja pod pojačanom ruskom aktivnošću.

Na snimku koji su dobili, navodno se vidi najmanje deset vojnika kako izlaze na otvoreno polje. Lokacija i datum snimka nisu nezavisno potvrđeni. Izvori upoznati sa situacijom tvrde da su jedinice ušle u djelove Pokrovska za koje su ruski komandanti ranije tvrdili da ih kontrolišu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u subotu da je napad spriječen.

"Svih 11 pripadnika koji su se spustili iz helikoptera ubijeni su", objavili su na Telegramu, iako je Ukrajina demantovala njihove tvrdnje.

Portal Antikor takođe je objavio da je Budanov lično vodio operaciju na području Pokrovska, navodeći da se to poklapa sa izjavom Andrija Tkačuka, majora Oružanih snaga Ukrajine, koji je saopštio da je "Budanov sa specijalcima DIU-a viđen na putu ka Pokrovsku". Novinar Ekonomista, Oliver Karol, podelio je nepotvrđen snimak koji, kako navodi, prikazuje slijetanje helikoptera na teritoriju pod ruskom kontrolom u blizini Pokrovska. Dodaje da je "čuo da sprovode protivofanzivu kako bi ponovo otvorili ključne logističke pravce", prenosi Jutarnji.

Pokrovsk je važan drumski i železnički čvor na istoku Ukrajine. Njegovo potpuno zauzimanje moglo bi da omogući dalje rusko napredovanje dublje u Donjecku oblast, region koji Moskva nastoji u potpunosti da okupira još od početka rata protiv Ukrajine 2014. godine.