Ukrajinski obaveštajci uništili su jedan od najtajnijih ruskih lansera projektila Orešnik duboko na teritoriji Rusije, dok predsjednik Zelenski upozorava da bi Rusija mogla rasporediti ove rakete u Bjelorusiju, čime bi djelovi Evrope dospeli u domet.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Šef ukrajinske službe bezbjednosti (SBU) Vasil Maljuk potvrdio je da su ukrajinski obaveštajci uništili jedan od najtajnijih ruskih lansera projektila Orešnik, i to duboko na teritoriji Rusije. U zajedničkoj operaciji više ukrajinskih službi pogođen je sistem za lansiranje sa tri balistička projektila Orešnik, spremna za ispaljivanje sa ruskog poligona Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti, prenosi Kyiv Post.

"Uništenje bilo stopostotno"

Prema riječima šefa SBU-a Vasil Maljuka, operaciju su na ruskoj teritoriji zajednički izvele snage Glavne obaveštajne uprave Ukrajine (HUR), SBU-a i Službe spoljne obaveštajne službe (SZRU). "Bila je to vrlo uspešna misija. Uništenje je bilo stopostotno", rekao je Maljuk.

"Ovo je nešto što nikada ranije nismo objavili… Dogodilo se prije nego što je naziv 'Orešnik' postao široko korišćen", dodao je.

Prijetnja Evropi

Ukrajinski obavještajci procjenjuju da je Rusija ispalila jedan projektil Orešnik, a da su oni uništili drugi, što znači da Moskvi ostaje još najmanje jedan. "Postoji jedan sistem za lansiranje… Vjerujemo da su ove godine proizvedena do tri, a godišnje se planira do šest", izjavio je šef Službe spoljne obavještajne službe Oleh Ivaščenko.

Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi Rusija mogla rasporediti Orešnik u Bjelorusiju, čime bi djelovi Evrope dospjeli u njegov domet. "Razumijemo da je njihov približni domet 5.500 kilometara. I postoji mrtva zona od 700 kilometara. To znači da bi Evropljani, posebno oni u Istočnoj Evropi, trebalo da obrate pažnju na ovo. I svi ostali takođe. Moramo obratiti pažnju na ove rizike", rekao je Zelenski.

Prva i dosad jedina potvrđena upotreba projektila Orešnik dogodila se u napadu na grad Dnjipro 21. novembra. Zapadni analitičari smatraju da je projektil zapravo modifikovana sovjetska balistička raketa srednjeg dometa (MRBM) RS-26 Rubež. Navodni domet joj je veći od 4.000 kilometara, a nosi šest nuklearnih ili konvencionalnih višestrukih nezavisno navođenih hipersoničnih bojevih glava (MIRV). Ruski državni mediji, bez navođenja dokaza, tvrde da projektil može pogoditi bilo koju metu u Evropi za manje od sat vremena.

Rusija se hvali "čudesnim oružjem"

U međuvremenu, sekretar ruskog Savjeta bezbjednosti Sergej Šojgu pozvao je skeptike da "povjeruju" u razvoj i uspješno testiranje novih moskovskih "čudesnih oružja", krstarećeg projektila na nuklearni pogon Burevestnik i nuklearnog torpeda Posejdon. Govoreći na forumu, Šojgu je podsetio da je predsjednik Vladimir Putin prvi put najavio stvaranje ovog oružja još 2018. godine.

"Možda neko tada nije vjerovao, ali sada će morati", poručio je Šojgu.

Putin je 26. oktobra objavio završetak "konačnih testiranja" interkontinentalnog krstarećeg projektila Burevestnik, opisujući ga kao oružje koje "nema analoga u svijetu". Načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov dodao je da je tokom probnog ljeta projektil, opremljen nuklearnim pogonskim sistemom, prešao 14.000 kilometara i ostao u vazduhu oko 15 sati. Ustvrdio je da tehničke karakteristike projektila "omogućavaju udar na visoko zaštićene ciljeve na bilo kojoj udaljenosti sa garantovanom preciznošću." Putin je nakon toga naredio pripreme za raspoređivanje projektila unutar ruskih oružanih snaga.