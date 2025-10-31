Rusija je izvela snažne udare širom Ukrajine. Gađani su Sumi, Dnjepar, Zaporožje, Nikolajev i Odesa, a u udarima ima i ranjenih.

Rusija je 30. oktobra izvela napade vođenim bombama i dronovima na više ukrajinskih gradova i regiona, a sirene za vazdušnu opasnost i eksplozije mogle su se čuti širom zemlje. U Sumskoj oblasti je bilo i žrtava.

Napad na Sumsku oblast - ranjeni civili, među njima dijete i starija žena

Prema navodima ukrajinskih vlasti, četiri osobe su povrijeđene u gradu Sumijunakon što je Rusija za manje od jednog sata lansirala deset dronova. Napadi su pogodili civilnu infrastrukturu, uključujući stambene zgrade.

Guverner Oleh Hrihorov izjavio je da su među povrijeđenima mala djevojčica i starija žena.

Napad vođenim bombama u Zaporožju

Grad Zaporožje i njegova šira oblast našli su se na udaru ruskih vođenih bombi KAB, prema izvještajima više izvora.

Guverner Ivan Fedorov upozorio je stanovnike da postoji "stalna prijetnja KAB bombama u Zaporoškoj oblasti i gradu Zaporožju".



KAB (ruski: Korrektiruyemaya Aviabomba) su ruske vođene avionske bombe dugog dometa, opremljene krilima i sistemima za precizno navođenje.

Rusija je nedavno unaprijedila ovaj tip oružja, koji sada može da pogodi mete udaljene do 200 kilometara, što omogućava napade daleko iza linije fronta.

Eksplozije u Dnjepru i upozorenja na balističke rakete

Eksplozije su zabilježene i u gradu Dnjeprunakon što je ukrajinsko vazduhoplovstvo objavilo da je vođena bomba lansirana ka gradu. Vojne vlasti takođe su upozorile na pretnju od balističkih raketa u jugoistočnoj Ukrajini.

Napadi dronovima na jug zemlje - Nikolajev i Odesa na udaru

Dronovi su pogodili i lučki grad Mikolajev (Nikolajev), dok su drugi letjeli prema Odesi, navodi ukrajinska vojska.

Za sada nije poznat tačan obim štete, ali lokalni mediji izvještavaju o aktivnom dejstvu protivvazdušne odbrane u oba grada.