Nekoliko dana nakon spektakularne provale u Luvr, dio dragocijenog nakita, uključujući krunske dragulje, prebačen je u trezor francuske centralne banke iz bezbijednosnih razloga.

Još nije poznato koji su tačno eksponati premješteni, ali se navodi da su među njima i krunski dragulji izloženi u Galeriji Apolon, kao i drugi vrijedni komadi nakita. Ova mjera uslijedila je nakon smjelih krađa prošlog vikenda, kada je Luvr evakuisan i zatvoren pošto su četiri maskirana lopova provalila u Galeriju Apolon, gdje su bili izloženi preostali francuski krunski dragulji.

Lopovi su obili dva izložbena ormara i ukrali osam komada nakita koji su nekada pripadali francuskim kraljicama i caricama, a čija se vrijednost procenjuje na 88 miliona eura.

Provala je izazvala raspravu o bezbijednosnim mjerama u muzeju, a ukradeni i preostali predmeti su pod policijskom pratnjom prebačeni u obližnje trezore francuske centralne banke.