U ruskom artiljerijskom napadu na dječju bolnicu u Hersonu povrijeđeno je devet osoba, među njima četvoro djece, saopštilo je tužilaštvo.

Izvor: Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jutros je u ruskom artiljerijskom napadu na dječju bolnicu u Hersonu povređeno devet osoba, uključujući četvoro djece. Informaciju je potvrdilo Regionalno tužilaštvo u Hersonu, prenosi The Kyiv Independent. Napad se dogodio oko 9:20 časova po lokalnom vremenu, u trenutku kada su se u zgradi nalazili pacijenti, njihovi roditelji i medicinsko osoblje.

Među povređenima su tri medicinska radnika i devetogodišnja djevojčica koja je zadobila povrede od eksplozije i rane od gelera na potkolenici. Prema riječima guvernera Oleksandra Prokudina, većina ostalih žrtava pretrpjela je povrede različite težine, a svima im je ukazana ljekarska pomoć. Vlasti su saopštile da se tačan broj žrtava još uvjek provjerava.

Stalna prijetnja civilima

U napadu je zgrada bolnice pretrpjela značajnu štetu, a oštećeni su i okolni objekti. Iako Rusija poriče da gađa ukrajinsku civilnu infrastrukturu, njene snage su više puta napadale bolnice, škole, stambene zgrade i vozila koja prevoze poštu ili humanitarnu pomoć, koristeći klizne bombe, artiljeriju, projektile i dronove. Podsetimo, 22. oktobra Rusija je izvela napad dronovima na Harkov, jedan od najgušće naseljenih gradova u istočnoj Ukrajini. U tom napadu oštećen je dječji vrtić, jedna osoba je poginula, a deset ih je povrijeđeno.

Herson na prvoj liniji fronta

Hersonska oblast, smeštena na jugu Ukrajine uz Crno more i reku Dnjepar, ključno je bojište od početka ruske invazije 2022. godine. Njeno regionalno središte, Herson, ruske snage su okupirale u martu 2022, a Ukrajina ga je delimično oslobodila kasnije te godine.

Regija se i dalje nalazi na prvoj liniji fronta, a učestalo granatiranje i napadi dronovima predstavljaju stalnu prijetnju civilima i ključnoj infrastrukturi.