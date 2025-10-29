Ruski vojnici ušli u Pokrovsk, Zelenski kaže da je oko 200 njih već u strateški važnom gradu u Donbasu, dvije godine trajale žestoke borbe

Izvor: Ministarstvo odbrane Rusije/Screenshot

Posle dvogodišnjih žestokih borbi, ruske snage ušle su u Pokrovsk, strateški važan grad na istoku Ukrajine, potvrdili su i Moskva i Kijev.

Ruska vojska vrši koncentrisani napad u istočnoj Ukrajini i učvršćuje pozicije u Pokrovsku, saopštio je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.

Snimci drona pokazuju da je oko 200 ruskih vojnika u Pokrovsku, dodao je.

On kaže da su ruske snage znatno nadmoćnije od ukrajinskih u tom području - osam prema jedan - i da Ukrajina ne može da parira tome.

Ali, Rusija još nije „postigla planirani rezultat", tvrdi Zelenski.

Rusija pokušava da zauzme Pokrovsk već dvije godine.

Pokrovsk je malo rudarsko mjesto na oko 60 kilometara sjeverozapadno od regionalne prijestonice Donjecka.

Riječ je o ključnom čvorištu za snabdijevanje i transport na istočnom frontu i osvajanje Pokrovska Rusiju bi približilo zauzimanju cijelog regiona Donjecka, jednog od dva koji čine Donbas.

Dejstvujući iz Pokrovska, ruska vojska lakše bi mogla da napada takozvani 'pojas gradova tvrđava' - Kramatorsk, Slavjansk, Kostjantinivku i Družkivku.

Opisujući situaciju kao „tešku", Zelenski je ranije rekao da se vode žestoke borbe i da su „diverzantske grupe" ušle u grad.

Gerasomov: Potpuno su okruženi

Međutim, negirao je tvrdnje ruskog načelnika Generalštaba, generala Valerija Gerasimova, da je ukrajinska vojska potpuno okružena u Pokruvsku.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je 28. oktobra da su ruske snage opkolile ukrajinsku vojsku oko glavne željezničke stanice i 'očistile gradski okrug Trojanda'.

Vojnik iz ukrajinske 155. brigade, Artem Pribiljnov, negira da je ukrajinska vojska okružena u „kotlu" kod Pokrovska.

„Ali rat se promijenio i sada je više tehnološki", rekao je.

U prethodnim napadima postojao je put kojim je vojska mogla da ulazi i izlazi, rekao je, ali sada dronovi kontrolišu pristupne tačke, što ga čini „izuzetno opasnim".

„Možda zato Rusi tvrde da su opkolili Pokrovsk čak i ako nema fizičkog opkoljavanja grada?", zapitao se.

Snabdijevanje ukrajinskih snaga u Pokrovskoj oblasti zavisilo je od puta Pavlograd-Pokrovsk, koji je pod stalnim napadima ruskih dronova.

„Možete da se krećete tim putem, ali samo ako želite da oprobate sopstvenu sreću.

„Iz mog iskustva tokom borbi za Kursk (ruski pogranični region), kraj odbrane dolazi čim dođe i kraj snabdijevanja.

„U Kursku su nam Rusi dronovima blokirali put do Sudže, i cijela naša odbrana se raspala", rekao je još u julu za BBC vojnik koji se borio u Kurskoj oblasti.