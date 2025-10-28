Ruske snage koncentrisale su najveći dio svoje jurišne moći na grad Pokrovsk na istoku Ukrajine, gdje se vode žestoke ulične borbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Pokrovsk postao glavno žarište fronta i ključna tačka ruske ofanzive.

Izvor: Justin Tallis, PA Images / Alamy / Profimedia

Ruske snage usmjerile su svu svoju jurišnu moć na Pokrovsk, grad na istoku Ukrajine u kojem se trenutno vode žestoke ulične borbe. Situacija je eskalirala do te mjere da je Pokrovsk postao glavno žarište na cijeloj liniji fronta, potvrdio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u svom večernjem obraćanju, prenosi "Ukrinform".

"Razgovarao sam sa našom vojskom, posebna pažnja usmjerena je na Pokrovsk i okolna područja", izjavio je Zelenski. Predsednik je naglasio da je upravo na tom području sada najveća koncentracija ruskih jurišnih snaga i najintenzivnija ofanzivna aktivnost. "Borbe se nastavljaju i u samom gradu, Pokrovsk je njihov glavni cilj. Svaki rezultat koji naše snage postignu u ovom sektoru predstavlja rezultat za cijelu Ukrajinu, za celokupnu odbranu naše države", poručio je ukrajinski predsjednik.

Prema navodima "Ukrinform-a", od početka dana zabilježen je 101 borbeni okršaj između ukrajinskih i ruskih snaga, a borbe se i dalje vode na šest sektora fronta. Najveća ofanzivna aktivnost ruskih snaga, pored Pokrovska, primijećena je i u sektoru Kostjantinivke, dok je pojačano dejstvo zabilježeno i u oblasti Oleksandrohrada.