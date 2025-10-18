Hamas je Crvenom križu predao kovčeg s tijelom jednog izraelskog taoca, koji je zatim transportovan prema izraelskim trupama radi identifikacije. Prema navodima IDF-a, još 18 tijela zarobljenika moglo bi se i dalje nalaziti u Gazi.
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su dobile obavijest od Crvenog križa da je prije izvjesnog vremena preuzeo kovčeg s tijelom ubijenog taoca od Hamasa u Kan Junisu, na jugu Gaze.
Crveni križ će sada predati kovčeg izraelskim trupama u Gazi, gdje će biti održana kratka ceremonija koju će predvoditi vojni rabin.
Posmrtni ostaci će zatim biti prebačeni u forenzički institut u Tel Avivu radi identifikacije.
Ako se potvrdi da pripadaju taocu, to bi značilo da se tijela još 18 mrtvih zarobljenika i dalje nalaze u Gazi.
Hamas nije otkrio identitet taoca čije je tijelo predano sinoć.
Hamas is looking for the bodies of Israeli hostages in Gaza by digging for tunnels that it placed under an entire residential city where there were thousands of apartments. This is under the Qatari-built Hamad City in Khan Younis, southern Gaza. Hamas gave itself the right to use…pic.twitter.com/qjCkDG05M3— Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib)October 17, 2025