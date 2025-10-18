Hamas je Crvenom križu predao kovčeg s tijelom jednog izraelskog taoca, koji je zatim transportovan prema izraelskim trupama radi identifikacije. Prema navodima IDF-a, još 18 tijela zarobljenika moglo bi se i dalje nalaziti u Gazi.

Izvor: YouTube/Screenshot/WION

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su dobile obavijest od Crvenog križa da je prije izvjesnog vremena preuzeo kovčeg s tijelom ubijenog taoca od Hamasa u Kan Junisu, na jugu Gaze.

Crveni križ će sada predati kovčeg izraelskim trupama u Gazi, gdje će biti održana kratka ceremonija koju će predvoditi vojni rabin.

Posmrtni ostaci će zatim biti prebačeni u forenzički institut u Tel Avivu radi identifikacije.

Ako se potvrdi da pripadaju taocu, to bi značilo da se tijela još 18 mrtvih zarobljenika i dalje nalaze u Gazi.

Hamas nije otkrio identitet taoca čije je tijelo predano sinoć.