Izraelske odbrambene snage izvele su snažne udare na više lokacija u Gazi, tvrdeći da je Hamas prekršio dogovor o prekidu vatre. U jednom od napada poginuo je komandant elitne jedinice brigade Al-Kasam.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA

U saopštenju se navodi da su Izraelske odbrambene snage (IDF) pogodile „desetine terorističkih meta Hamasa“ i ponavlja se optužba da je Hamas „jasno prekršio sporazum o prekidu vatre“.

„Tokom proteklih nekoliko sati, kao odgovor na očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre danas (u nedelju), izraelske odbrambene snage su napale desetine terorističkih ciljeva Hamasa širom Pojasa Gaze.“ navodi se u saopštenju.

Mete pogođenih jedinica su uključivale skladišta oružja, infrastrukturu koja se koristi za terorističke aktivnosti, vatrene položaje, terorističke ćelije i druge lokacije terorističke infrastrukture.

Izraelske odbrambene snage su takođe pogodile i uništile šest kilometara podzemne terorističke infrastrukture, koristeći više od 120 metaka. Podzemne tunele je teroristička organizacija koristila za izvođenje napada na Izrael.

Teroristička organizacija Hamas tvrdi da „nije upoznata“ ni sa kakvim sukobima u Rafi za koje ga Izrael optužuje, dodajući da „ostaje posvećena sporazumu o prekidu vatre“.

Hamas optužuje Izrael da „krši sporazum i izmišlja izgovore kako bi opravdao svoje zločine“.

Prema lokalnim izvorima, u izraelskom vazdušnom napadu na grad Al‑Zawaida u centralnoj Gazi poginulo je šest pripadnika Hamasa, uključujući Jahya al‑Mabuh, komandanta elitne jedinice u bataljonu Džabalija.

Meta napada bio je mali kafić na obali mora koji se nalazio u šatoru duž gradske obale.

Smrt el‑Mabuh a, visokorangiranog komandanta na terenu, predstavlja jedan od najznačajnijih gubitaka za Hamas od početka primirja.





