Izvor: Profimedia

Broj žrtava u današnjim napadima na Pojas Gaze porastao je na 44, rekli su za BBC bolnički izvori u Gazi.

Više od polovine smrtnih slučajeva zabilježeno je u bolnici Al‑Avda na sjeveru Gaze.

Bolnica Al‑Avda, koja se nalazi u sjevernom dijelu Pojasa Gaze, prijavila je najveći broj žrtava u današnjim napadima. Preostali smrtni slučajevi su raspoređeni po drugim zdravstvenim ustanovama širom tog područja.

Izvor: Profimedia/ Anadolu Agenci/Hani Alshaer

IDF: Počeli smo obnovljenu primjenu primirja posle napada u Gazi

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da su „počele obnovljeno sprovođenje“ primirja, nekoliko sati nakon što su izvele napade na Gazu.

U saopštenju se navodi: „IDF će nastaviti da sprovodi sporazum o prekidu vatre i snažno će reagovati na svako kršenje sporazuma.“

U najnovijem saopštenju, IDF ponovo optužuje Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odao je počast dvojici vojnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) koji su danas poginuli u Rafi.

Major Janiv Kola i narednik Itaj Javec „izgubili su živote u tragičnom incidentu u Rafi“ i „hrabro su se borili“ protiv Hamasa kako bi „očuvali bezbjednost Izraela“, rekao je Netanjahu.

„Njihova hrabrost i herojstvo ostaće zauvek urezani u naša srca“, dodao je.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je Izraelska vojska danas objavila da su dva vojnika poginula u borbama na jugu Pojasa Gaze. Izrael je pokrenuo talas novih udara u Gazi u kojima je poginulo najmanje 44 ljudi, uključujući komandanta Hamasa. Izraelska vojska je nakon udara objavila da ponovo uvodi prekid vatre.