Ruske snage su tokom protekla 24 sata izvele snažne udare širom Ukrajine, a najviše žrtava i najjači napadi bili su na gradove Herson i Harkov.

Izvor: Pritnscreen/X

Na sjeveroistoku Ukrajine, u Harkovu, Rusija nastavlja da koristi klizne bombe protiv civilnih ciljeva. Kako piše Kijev independent, pet KAB bombi pogodilo je industrijsku zonu, pri čemu je ranjeno najmanje šest osoba, saopštio je gradonačelnik Igor Terehov.

Na jugu, u Hersonu, ruske snage su gađale grad artiljerijom i dronovima, pri čemu su poginule tri osobe, a 21 je ranjena, prema podacima ukrajinske državne službe za vanredne situacije.

Šesnaestogodišnjak teško povrijeđen

Guverner Hersonske oblasti Oleksandr Prokudin naveo je da je dječak od 16 godina zadobio povrede od eksplozije, potres mozga i rane od gelera po trupu i licu, piše United24media.

"Ekipe hitne pomoći prevezle su dječaka u bolnicu. Nalazi se u pouzdanim rukama naših ljekara" rekao je on.

Najmanje četvoro mrtvih i 17 ranjenih u ruskim napadima na Ukrajinu u protekla 24 sata

Tokom proteklog dana, tri osobe su poginule, a 69 ranjeno u ruskim napadima širom Ukrajine, saopštili su lokalni zvaničnici 23. oktobra.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 72 od 128 ruskih dronova tipa "šahed" i drugih letjelica lansiranih tokom noći. Zabilježeno je 47 udara na deset lokacija.

U Hersonskoj oblasti, poginule su dvije osobe, a devet je ranjeno, izjavio je guverner Oleksandr Prokudin.

U Sumijskoj oblasti, muškarac od 53 godine ranjen je u napadu dronom tipa FPV. U Donjeckoj oblasti, u ruskim napadima ubijene su dvije osobe, a ranjeno ih je sedam, prema guverneru Vadimu Filaškinu.

Žrtve su bili novinarka Olena Hramova i snimatelj Jevgen Karmazin sa televizije Freedom TV. Njihov kolega, specijalni dopisnik Oleksandr Količev, ranjen je i hospitalizovan.

Oni su bili na zadatku kada je ruski kamikaza dron tipa "lanset" pogodio vozilo u kojem su se nalazili.

Oglasio se Zelenski

"Rusija nastavlja da cilja novinare koji dokumentuju njen rat protiv Ukrajine, ubijajući ih i ranjavajući" izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji je osudio napad.