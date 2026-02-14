Jelena Karleuša prodaje kuću na Dedinju?

Pjevačica Jelena Karleuša u novoj emisiji Pinkovih zvezda podigla obrve žiriju.
Izvor: : Instagram/karleusastar/printscreen
Pjevačica Jelena Karleuša, koja se nedavno našla u centru skandala kada je bivši muž Duško Tošić promijenio brave u dupleksu dok je ona bila s ćerkama u Dubaiju, ponovo je napravila pometnju izjavom u emisiji Pinkove zvezde.
Nakon što je otkriveno da je Bosanac preko Viki Miljković kupio stan, povela se priča i oko skupocjene nekretnine s bazenom Jelene Karleuše.
Tokom komentarisanja nastupa Sanje Kostić, Bosanac je otkrio da je dobio popust kod Viki Miljković za kupovinu stana, te da mu nedostaje još malo da kupi i garažu. Zbog toga je pitao kolege za pozajmicu.
- Ja više nikom ne dajem pare ni na kamatu - rekla je Jelena.
- To će Jelena da ti pomogne, njena kuća je jako vrijedna - rekla je Viki.
- Što mi ne reče da prodaješ kuću - pitao je Bosanac.
- Nemaš ti love za tu kuću, pošto sambeskućnica, ništa, nema - rekla je Jelena.
Da li se Jelena samo šalila sa svojim kolegama iz žirija, ili je luksuzna nekretnina zaista na prodaju, ostaje da saznamo u narednom periodu.
Ovako izgleda dupleks na kojem je Tošić mijenjao bravu: