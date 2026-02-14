Pred Pokrajinskim sudom u Beču juče je održano suđenje 56-godišnjem državljaninu Crne Gore, optuženom za otmicu i iznudu iz 2020. godine.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pod pojačanim mjerama bezbjednosti pred Pokrajinskim sudom u Beču održano je suđenje u slučaju iznude i otmice, za koji su optuženi pripadnici tzv. kavačkog klana, prenosi austrijski portal oe24.at.

Desetine policajaca obezbjeđivale su zgradu suda, dok je sudnica neposredno prije početka procesa pregledana uz pomoć psa za detekciju eksploziva.

Prema navodima medija, slučaj se odnosi na događaj od 14. marta 2020. godine, kada je hrvatski državljanin pod izgovorom poslovnog sastanka namamljen u Beč, gdje su ga, kako se sumnja, pripadnici kriminalne grupe povezane sa Kavački klan odveli u stan u centru grada. Tamo su, prema optužnici, on i njegov pratilac savladani, vezani, fizički zlostavljani i suočeni sa prijetnjama smrću.

Stan je, kako se navodi, bio obložen crnom plastičnom folijom, a napadači su navodno imali pripremljene ručne testere i pištolje sa prigušivačima. Cilj je, prema tužilaštvu, bio da se iznudi velika suma novca od poslovnog partnera otetog muškarca. Nakon obećanja o isplati 750.000 eura, oteti su pušteni, a kasnije je dogovorena predaja 100.000 eura u Zagrebu.

U događaju je, prema pisanju medija, učestvovalo sedam osoba, dok su dvije već pravosnažno osuđene na kazne zatvora od šest i sedam godina.

Aktuelni postupak vodi se protiv 56-godišnjeg državljanina Crne Gore, za kojeg tužilaštvo tvrdi da je bio povezan sa grupom bliskom kavačkom klanu i da je tokom otmice imao ulogu stražara. Kao dokaz su predstavljene poruke iz kriptovanih aplikacija, u kojima se optuženi navodno opisuje kao osoba spremna na teška krivična djela, kao i fotografija na kojoj se, prema tvrdnjama tužilaštva, vidi u društvu ostalih učesnika.

Optuženi, međutim, negira krivicu i tvrdi da je riječ o pogrešnoj identifikaciji, navodeći da osoba sa fotografije nije on, već neko sa istim imenom ili nadimkom.

Sud je naveo i da je Belgija prošle godine odobrila njegovo izručenje Austriji. Prethodno je u Belgiji osuđen na 40 mjeseci zatvora, dok je u Francuskoj dva puta osuđivan na po pet godina zatvora.

Detalji iz istrage za sada nijesu dodatno saopšteni.