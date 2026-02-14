U mjestu Spila Grahovska, na dionici Nikšić–Vilusi, u 14.25 sati došlo je do sudara autobusa i automobila, u kojem je stradao muškarac iz vozila hercegnovskih tablica, prenosi RTCG. Saobraćaj je bio obustavljen do završetka uviđaja.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 14.25 sati na putu Nikšić–Vilusi, u mjestu Spila Grahovska, prenosi RTCG.

Prema navodima portala javnog servisa, došlo je do sudara autobusa i putničkog automobila, a život je izgubio muškarac koji se nalazio u vozilu hercegnovskih registarskih oznaka.

Iz policije je saopšteno da je saobraćaj na toj dionici bio u prekidu do završetka uviđaja.

Podsjetimo, na istom putnom pravcu i juče se dogodila saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom.