Muškarci, svi u četrdesetim godinama, privedeni su u policijsku stanicu u Londonu.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Britanska policija je uhapsila trojicu muškaraca zbog sumnje da su "špijunirali za Rusiju".

Uhapšeni su u na adresama u zapadnom i centralnom dijelu Londona. Sva trojica su osumnjičena za pomaganje stranoj obaveštajnoj službi, što je protivno članu 3 Zakona o nacionalnoj bezbjednosti (National Security Act) iz 2023. godine, piše The Sun.

Londonska policija potvrdila je da se sumnje odnose na Rusiju. Pretresi su i dalje u toku na adresama na kojima su muškarci uhapšeni, kao i na još jednoj lokaciji u zapadnom Londonu.

"Primjećujemo sve veći broj ljudi koje bismo mogli da opišemo kao "posrednike", koje strane obavještajne službe regrutuju, a ova hapšenja su direktno povezana sa našim naporima da poremetimo takve aktivnosti", rekao je Dominik Marfi, šef londonske policije za borbu protiv terorizma.

On je upozorio građane da razmisle prije nego što prihvate bilo kakvu saradnju sa stranim državama.

"Svaka osoba koja uđe u kriminalne aktivnosti u ime strane države u Ujedinjenom Kraljevstvu treba da zna da će takvo ponašanje biti istraženo, da će biti gonjena i da može snositi veoma ozbiljne posledice ako bude osuđena", zaključio je on.