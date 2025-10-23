Ministarstvo finansija SAD objavilo je nove sankcije usmjerene na dvije najveće ruske naftne kompanije Rosnjeft i Lukoil.

Izvor: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Administracija Donalda Trampa uvela je sankcije protiv dvije najveće ruske naftne kompanije, pozivajući Moskvu da pristane na hitno primirje u ratu sa Ukrajinom. Predsjednik Donald Tramp je nedeljama nagovještavao da bi mogao da uvede kaznene mjere protiv Rusije zbog njenog nastavka rata, ali do srijede nije preduzeo ozbiljnije korake u tom pravcu.

"Sada je trenutak da se zaustavi ubijanje i da se proglasi trenutno primirje. S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmisleni rat, Ministarstvo finansija uvodi sankcije protiv dvije najveće ruske naftne kompanije koje finansiraju ratnu mašineriju Kremlja", rekao je ministar finansija Skot Besent.

Sankcije su uvedene protiv kompanija Rosnjeft i Lukoil, kao i protiv skoro tri desetine njihovih ogranaka. Besent je najavio da će ove sankcije biti "jedne od najvećih", ističući Trampovo razočaranje u ruskog predsjednika Vladimira Putina i u stanje pregovora o okončanju rata u Ukrajini, nakon samita održanog na Aljasci pre nešto više od dva mjeseca.

"Predsjednik Putin nije pristupio pregovorima iskreno i otvoreno, kako smo se nadali. Bili su održani razgovori na Aljasci; predsjednik Tramp je napustio sastanak kada je shvatio da stvari ne idu napred. Postojali su kontakti iza zatvorenih vrata, ali vjerujem da je predsjednik razočaran time gdje se sada nalazimo u tim pregovorima.“ istakao je Besent.

On je napomenuo da su ovo sankcije, a ne carine i pozvao evropske i G7 saveznike, Kanadu i Australiju da se pridruže.