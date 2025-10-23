Usvojen je 19. paket sankcija Rusiji.

Izvor: FoNet/Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin

Evropska unija spremila je 19. paket sankcija za Rusku Federaciju od starta rata u Ukrajini, prenosi britanski "Gardijan". Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako ga naziva Rusija, je počeo 24. februara 2022. i ovo je 19. paket sankcija.

Evropska unija je složna i spremna je za implementaciju novih mjera. Nove sankcije bi trebalo da budu uvedene do četvrtka 23. oktobra.

"Srećni smo što možemo da objavimo da je spreman 19. paket sankcija. Ukoliko ne bude primjedbi, paket će biti usvojen do sjutra ujutru u osam časova", saopšteno je iz Evropske unije.