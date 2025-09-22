Visoko pozicionirani ruski vojni izvor upozorio je na mogući nenuklearni udar Rusije na Poljsku prije Božića, što je izazvalo intenzivne konsultacije između SAD i Ujedinjenog Kraljevstva i pojačalo pripreme NATO-a za eventualni sukob.

Izvor: YouTube/Screenshot/SkyNews/NBC News/Profimedia

Moskva navodno planira napad u "sivoj zoni" na Poljsku prije Božića, prema visoko pozicioniranom ruskom vojnom izvoru.

Signal upozorenja, koji je prošle nedelje tokom londonskog sajma naoružanja DSEI poslao istočnoevropski partner, izazvao je intenzivne razgovore između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD zbog straha od tajnog napada osmišljenog da podijeli NATO, prenosi Dnevnik.hr.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada Rusija nastavlja da primenjuje nove oblike pritisaka na NATO, testirajući njegove granice i procjenjujući odlučnost saveza. Nedavno su tri borbena aviona MiG-31, naoružana hipersoničnim raketama, narušila estonski vazdušni prostor.

Estonski premijer Kristen Mihal nazvao je to kršenje bezbijednosti „"neviđeno drskim", dok je Donald Tramp upozorio da bi incident mogao izazvati velike probleme.

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper izjavila je: "Ujedinjeno Kraljevstvo stoji uz naše estonske saveznike nakon još jednog nepromišljenog upada Rusije u vazdušni prostor NATO. Moramo nastaviti da pojačavamo pritisak na Putina, uključujući sprovođenje novih sankcija koje su najavili Velika Britanija i EU."

Udar na Poljsku?

Dok su sjeverne granice NATO-a već suočene s ponovljenim izazovima, ruski general prebeg upozorava da bi Poljska mogla biti izložena znatno agresivnijem potezu.

Obavještajni izvori navode da je dojava došla od ruskog oficira sa jednom zvjezdicom, za kojeg se vjeruje da je general-major, a koji je potom pobjegao iz Rusije. On tvrdi da Kremlj planira nenuklearni udar na poljsku teritoriju, proračunat, ali ograničen potez, osmišljen da testira reakciju NATO-a i izazove politički haos širom Evrope.

Ova informacija je proslijeđena Amerikancima i trenutno je procjenjuju visoki transatlantski zvaničnici.

Izvor iz Ujedinjenog Kraljevstva primijetio je da bi svaka NATO odmazda vjerovatno ostala u okvirima konvencionalnog sukoba, po uzoru na hladnoratovsko odvraćanje.

Niz incidenata

Prošle nedelje Rusija je poslala 19 dronova u poljski vazdušni prostor, što su britanski zvaničnici ocijenili kao do sada najteže kršenje teritorije NATO-a, piše američki Daily Express.

Rumunija je takođe bila pogođena kada je dron prodro deset kilometara u njenu teritoriju i tamo se zadržao gotovo 50 minuta.

Kao odgovor, Britanija je saopštila da će avioni RAF Typhoon započeti operacije protivvazdušne odbrane iznad Poljske u sklopu NATO misije Eastern Sentry.

Vladini izvori ističu da je upozorenje generala prebega dodatno pojačalo hitnost NATO priprema, posebno uoči nadolazeće zime i uočenih znakova napetosti u evropskom političkom jedinstvu.