Evropska komisija bi trebalo danas da predstavi vojni plan prema kojem zemlje članice EU imaju rok do 2030. godine da se pripreme za rat.

Izvor: Profimedia

Zemlje Evropske unije (EU) imaju pet godina da se pripreme za rat, prema vojnom planu koji bi Evropska komisija danas trebalo da predstavi, a u koji je portal Politiko imao uvid.

"Do 2030. godine, Evropi je potreban dovoljno jak evropski odbrambeni sistem kako bi verodostojno odvratila svoje protivnike, kao i odgovorila svaku agresiju" navodi se u nacrtu plana.

Plan je kasno sinoć trebalo da razmatraju ministri odbrane prije nego što danas bude predstavljen Kolegijumu komesara. Plan će liderima EU biti upućen sledeće nedelje.

Plan za odbrambenu spremnost 2030 je znak rastuće uloge EU u vojnim poslovima, reakcija na rat Rusije protiv Ukrajine i nejasnu posvećenost američkog predsjednika Donalda Trampa evropskoj bezbjednosti, navodi briselski portal.

"Militarizovana Rusija predstavlja stalnu pretnju evropskoj bezbjednosti u doglednoj budućnosti" navodi se u dokumentu, o kojem je prvi izvijestio Blumberg.

Iako zemlje EU brzo povećavaju svoje odbrambene budžete, veliki dio te potrošnje "ostaje pretežno nacionalni, što dovodi do fragmentacije, inflacije troškova i nedostatka interoperabilnosti", navodi se u dokumentu od 16 stranica.

Izvršno tijelo EU podstiče članice da zajedno kupuju oružje i želi da najmanje 40 odsto nabavki odbrambene opreme budu zajednički ugovori do kraja 2027. godine.

Mapa puta takođe postavlja ciljeve da najmanje 55 odsto kupovine oružja bude od kompanija iz EU i Ukrajine do 2028. godine i najmanje 60 odsto do 2030. godine.