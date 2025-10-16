Ruske snage rasporedile su sjevernokorejske jedinice u regionu Sumi u Ukrajini radi izviđanja i podrške, saopštio je ukrajinski Glavni štab. Ukrajina dokumentuje učešće stranih vojnika i najavljuje njihovu neutralizaciju.

Izvor: Telegram screenshot

Ruske oružane snage rasporedile su severnokorejske jedinice radi podrške operacijama u sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumi, saopštio je danas Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine, prenosi ukrajinska United24 Media.

Te jedinice, koje djeluju iz oblasti Kursk u Rusiji, sprovode izviđanje pomoću bespilotnih letelica, otkrivaju ukrajinske položaje i pomažu u korekciji vatre ruskih višecijevnih raketnih sistema. Presrećena komunikacija Ukrajinske snage presrele su komunikaciju između sjevernokorejskih operatera dronova i ruskog osoblja.

Prema navodima Glavnog štaba, Moskva nastavlja da uključuje sjevernokorejske vojnike zbog velikih gubitaka u ljudstvu i neuspjeha ofanzive u regionu Sumi.

Ukrajina dokumentuje sve potvrđene slučajeve učešća stranih jedinica u ruskoj invaziji i navodi da će sve takve jedinice biti neutralisane u skladu sa međunarodnim pravom.

Ranije je američki ambasador pri NATO-u, Metju Vitaker, izjavio da uključivanje sjevernokorejskog vojnog osoblja u rat Rusije protiv Ukrajine vjerovatno neće značajno promieniti situaciju na bojištu.

"Što se više Severna Koreja uključuje u rat, to više pokazuje sa kakvim se izazovima Rusija suočava u Ukrajini," rekao je Vitaker.