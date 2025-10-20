Kremlj je saopštio da će predstojeći samit između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa biti održan u Budimpešti, zahvaljujući dobrim odnosima mađarskog premijera Viktora Orbana sa oba lidera.

"Orban ima prilično topao odnos sa predsjednikom Trampom i veoma konstruktivan odnos sa predsjednikom Putinom. To je u velikoj mjeri doprinijelo razumijevanju do kojeg se došlo tokom poslednjeg telefonskog razgovora", rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Mislio je na prošlonedeljni razgovor između Trampa i Putina, tokom kojeg su se složili da se sastanu u Budimpešti. Orban, nacionalista i konzervativac, više puta je kritikovao podršku Zapada Ukrajini, koja se graniči sa njegovom zemljom. Ranije ove godine je izjavio da je Rusija već pobijedila u ratu u Ukrajini.

Neke evropske vlade, koje podržavaju Ukrajinu, izjavile su da je neprikladno ugostiti Putina na samitu u državi članici Evropske unije. Šefica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas opisala je to u ponedeljak kao "ružno".

Peskov je rekao da pripreme za samit tek počinju, a cilj bi bio unapređenje rješenja sukoba u Ukrajini i razvoj odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije u ponedeljak da bi bio spreman da se pridruži samitu Trampa i Putina u Mađarskoj, ako bude pozvan.

"Ako budem pozvan u Budimpeštu, ako je to poziv u formatu u kojem se sastajemo nas trojica, ili kako se to zove, posrednička diplomatija, gdje se Tramp sastaje sa Putinom, a zatim sa mnom, onda ćemo, u jednom ili drugom formatu, postići dogovor", rekao je on.

Kritikovao je izbor Mađarske za mesto sastanka jer ta zemlja ima zategnute odnose sa Kijevom.

"Ne vjerujem da premijer, koji blokira Ukrajinu na svakom koraku, može da učini bilo šta pozitivno za Ukrajince ili da pruži čak i uravnotežen doprinos", rekao je Zelenski, misleći na Orbana.