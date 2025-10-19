Ruski gubernator Vladimir Saldo tvrdi da su ruske snage započele operaciju preuzimanja Hersona, navodeći da je dio grada na lijevoj obali Dnjepra već pod ruskom kontrolom, uključujući industrijske zone i ljetne rezidencije.

Izvor: x printscreen

Vladimir Saldo, ruski imenovani gubernator Hersonske oblasti, izjavio je da su ruske oružane snage započele operaciju protiv ukrajinske vojske u dijelovima grada Hersona, prenosi agencija TASS.

"Industrijska zona i ljetne rezidencije na ostrvima u donjem toku Dnjepra već su pod ruskom kontrolom "rekao je Saldo, dodajući da se „oslobađanje Hersona već dešava“.

Prema njegovim riječima, više dijelova grada na lijevoj obali reke Dnjepar trenutno se nalazi pod ruskom kontrolom, uključujući industrijske zone i veliki broj privatnih ljetnjikovaca koji se prostiru od Hersona do Crnog mora.

Saldo je naglasio da je ovo „početak šire vojne operacije“ s ciljem preuzimanja kontrole nad cjelokupnim gradom Hersonom, koji je trenutno pod ukrajinskom upravom.

S druge strane, nije bilo nezavisne potvrde ovih tvrdnji, a ukrajinska strana još nije reagovala na navode koje je objavio TASS.