Radule Bojović, policajac u Hanover Parku iz Crne Gore, uhapšen je jer je deset godina boravio ilegalno u SAD, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbijednost.

Izvor: Hanover Police Department Facebook

Policajac iz Ilinoisa, koji živi u Sjedinjenim Državama ilegalno, uhapšen je od strane imigracionih vlasti, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS).

Radule Bojović, ilegalni imigrant iz Crne Gore koji je radio kao zakleti policajac u Policijskoj upravi Hanover Parka, priveden je tokom operacije Midway Blitz, koja je usmjerena na ilegalne imigrante koji žive u Ilinoisu zbog politika "sigurnog utočišta" koje ta savezna država primenjuje, saopštili su federalni zvaničnici.

Fox News Digital kontaktirao je policijsku upravu i kabinet guvernera Ilinoisa Džej-Bi Prickstera, čestog kritičara predsjednika Donalda Trampa i njegove imigracione politike.

"J.B. Prickster ne samo da dozvoljava nasilnim ilegalnim imigrantima da terorišu zajednice u Ilinoisu - već dopušta da ilegalni imigranti rade kao zakleti policajci. Radule Bojović je prekršio zakone naše zemlje i živeo ilegalno u Sjedinjenim Državama 10 godina. Kakva je to policijska uprava koja daje značke i oružje kriminalnim ilegalnim imigrantima?", izjavila je pomoćnica sekretara za unutrašnju bezbednost Triša Maklaflin.

"Za strance je krivično djelo i samo posjedovanje vatrenog oružja, a ovdje govorimo o policajcu koji aktivno krši zakon. Pod predsjednikom Trampom i sekretarkom Noem, ICE ponovo uspostavlja zakon i red. Kriminalni ilegalni imigranti nemaju mjesta u našim zajednicama, a pogotovo ne u našim policijskim snagama", dodala je.

Policija tvrdi da je Bojović imao uredna dokumenta

Na Fejsbuk stranici policije od 22. avgusta objavljeno je da je Bojović čestitanje povodom diplomiranja na Akademiji za sprovođenje zakona u predgrađu (SLEA). U međuvremenu je stavljen na administrativno odsustvo dok traje istraga.

"Sada započinje intenzivnih 15 nedelja terenske obuke i procene, dok nastavlja da se priprema za službu zajednici Hanover Parka", navedeno je u objavi.

U saopštenju sela Hanover (Village of Hanover) navodi se da je Bojović zaposlen u januaru i da je grad potvrdio da je imao zvanično odobrenje savezne vlade da radi u SAD. Prezentovao je "karticu o radnoj dozvoli" (Work Authorization Card) koju je izdala Služba za državljanstvo i imigraciju SAD (USCIS).

Izvor: Jacek Boczarski / AFP / Profimedia

"Suština je da su sve informacije koje smo dobili od savezne vlade ukazivale na to da je policajac Bojović legalno ovlašćen da radi u Sjedinjenim Državama kao policajac. Bez takve dozvole, selo ga nikada ne bi zaposlilo. Takođe, nikada nismo primili obaveštenje da mu je bilo koja savezna ili državna agencija ikada poništila status radne dozvole", navodi se u saopštenju sela.

Pored toga, Biro za alkohol, duvan, oružje i eksplozive (ATF) je u januaru zaključio da Bojovićev imigracioni status dozvoljava da nosi oružje dok je na dužnosti.

"Ako mu bude dozvoljeno da ostane u Sjedinjenim Državama i zadrži pravni status za rad, biće vraćen na punu dužnost", navelo je selo.

Kartica je, prema navodima, bila važeća i nedavno obnovljena, a obavljena je i kompletna bezbednosna provera, uključujući kriminalnu istoriju u bazi Policije države Ilinois i FBI-ja.

Deset godina u SAD na isteklom turističkom statusu

Federalne vlasti tvrde da je Bojović u SAD ušao na turističku vizu koja je zahtjevala da napusti zemlju do 31. marta 2015. Više od deset godina kasnije, on je i dalje boravio ilegalno.

Kao policajac, Bojović je u januaru 2025. odobren od strane Upravnog odbora penzionog fonda, a prema podacima DHS-a, imao je početnu platu od 78.955,70 dolara.

Dodatni policijski zapisi pokazuju da su njegova ukupna primanja za 2025. iznosila 205.707 dolara, uključujući 9.276 dolara uplaćenih na ime poreza za socijalno i zdravstveno osiguranje (FICA/Medicare).

Politički sukob Trampa i Prickstera

Administracija Donalda Trampa pokrenula je operaciju Midway Blitz nakon što je Kejti Abraham, poginula u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao pijani vozač - ilegalni imigrant Hulio Kukul-Bol.

Guverner Prickster je nedavno tužio Trampovu administraciju kako bi blokirao angažovanje Nacionalne garde u Ilinoisu, a već duže vrijeme je u sukobu sa Trampom zbog njegovih pretnji da će rasporediti federalne imigracione agente (ICE) u Čikagu.

"Predsednik Tramp kaže da želi rat sa Čikagom, da koristi naš grad i naše ljude kao poligon za obuku, i da šalje vojne trupe protiv volje građana kako bi kaznio svoje političke protivnike. Niko ne bi bio kriv ako bi poverovao da američka vojska već patrolira našim ulicama. Tako to sada i izgleda - maskirani federalni agenti iz ICE i CBP (Carinske i granične zaštite) na terenu su, zastrašuju naše zajednice suzavcem i gumenim mecima, a neki nose uniforme u maskirnim bojama koje se lako mogu zameniti za vojne", rekao je Prickster u četvrtak.