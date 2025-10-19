Američki grad Čikago, u kojem živi oko 400.000 Srba, zahvatila je panika nakon racija agenata ICE i najave raspoređivanja Nacionalne garde. Advokati upozoravaju da čak i državljani sa validnim radnim dozvolama mogu biti privedeni.

Talas hapšenja u Čikagu, američkom gradu u kom živi veliki broj državljana Srbije, izazvao je strah i paniku među srpskom zajednicom. Uz to, američki predsjednik Donald Tramp želi da na ulice Čikaga izvede pripadnike Nacionalne garde.

Srbi koji žive u Čikagu kažu da se ozbiljno plaše zbog racija agenata Službe za imigraciju i carine (ICE). Advokat Miroljub Đukić, koji se u "vjetrovitom gradu" bavi upravo imigracijom, ističe da je panika nastala nakon hapšenja ljudi sa validnim radnim dozvolama.

Čikago je već neko vrijeme u fokusu administracije Donalda Trampa. Američki predsjednik je za grad kojim upravljaju demokrate rekao da je postao poprište kriminala i da zbog toga želi da pošalje pripadnike Nacionalne garde na ulice.

Na ulicama protesti, Tramp prijeti

Vojnici iz Teksasa su poslati u Čikago, ali je sud ubrzo odučio da Trampova administracija ne može da rasporedi Nacionalnu gardu u saveznoj državi Ilinois. U petak je administracija zatražila od Vrhovnog suda da dozvoli raspoređivanje trupa Nacionalne garde u područje Čikaga.

Ali to je samo jedna strana medalje. Američki grad, u kom živi oko 400.000 državljana Srbije, našao se na udaru agenata ICE, koji od Trampovog povratka na vlast sprovode akcije hapšenja imigranata. Zbog toga, protesti tokom kojih dolazi do žestokih sukoba policije i demonstranata, postali su česta pojava ispred ICE objekata.

Policija je u Čikagu uhapsila kamiondžije, a na udaru su se našli i Srbi. Državljani Srbije koji žive u Čikagu ističu da je kombinacija dva faktora dovela do širenja straha i panike:

Hapšenje imigranata i racije agenata ICE Raspoređivanje vojske na ulice

"Ovo što sada radi Tramp je nešto što je radio i 2016. i 2017. godine, samo tada nije bilo tako medijski ispraćeno. Sada je ponovo započeo akciju i sve je mnogo ozbiljnije. Ljudi zaboravljaju da je Imigraciono odeljenje kao posebna država u SAD. Možeš da imaš radnu dozvolu, zelenu kartu, čak i državljanstvo, ali ako napraviš problem ili prekršaj, to ti ništa ne znači i mogu da te deportuju. Naši ljudi se ozbiljno plaše i mnoge je strah da idu po određenim državama. U Čikagu ima protesta ispred imigracionog centra. Mnogi imigranti sada izbjegavaju da voze jer se boje kontrola i hapšenja", kaže K.A. koja godinama živi u Čikagu, a i sama se jedno vreme upustila u transportni biznis kamionima.

Državljani Srbije u strahu

Mila (36) koja živi u Čikagu ističe da je glavni problem u tome što je američka administracija najavila hapšenje ilegalnih imigranata, što se na kraju pretvorilo u "šaradu" po principu: "prvo privode, onda postavljaju pitanja".

"U planu je bilo da hapse ilegalce, mahom su Meksikanci bili na udaru, ali onda se to pretvorilo u Čikagu u potpunu šaradu i laž. Oni znaju da u Čikagu ima mnogo ljudi iz raznih strana svijeta. Činjenica je da jesu počeli od Meksikanaca, ali se da njima nisu zaustavili. To više nije da kažeš 'oni hapse ilegalce'. Da, njih privode, ali su počeli da hapse i ljude bez da te pitaju da li imaš zelenu kartu, da li imaš radnu dozvolu, po kom osnovu si ti ovdje. Oni te prvo hapse pa te pitaju, znači doživiš neku traumu", objašnjava Mila (36).

Prema njenim rečima, zbog činjenice da želi da izbegne da sa porodicom prođe kroz išta slično, počela je čak da razmišlja da se preseli iz Amerike. Kako ističe, situacija na ulicama Čikaga je izuzetno tenzična: protesti su u toku, ljudi dobacuju agentima ICE i niko nije pozitivno reagovao na Trampovu želju da pošalje vojsku.

"Ljudi te agente ovdje ne podnose, često im dobacuju ružne riječi na ulicama i svađaju se s njima. U Čikagu su konstantno protesti, Amerikanci protestuju i veoma su solidarni. Sa dolaskom Garde ne očekujem ništa dobro. Mislim da se Tramp iživljava zato što su i guverner i gradonačelnik protiv svega za šta se Tramp zalaže, i podstrekuju ljude da snimaju i da se drže zajedno", naglašava Mila i dodaje:

Činjenica je da se ljudi ne osećaju sigurno, u smislu da znaju da su agenti prestali da postavljaju pitanja već odmah hapse. Čujem po ulici kako Amerikanci pričaju o ICE, nose majice na kojima piše 'je*i se ICE', vidim stikere po gradu. Očigledno je da ih narod ne voli i da oni ovde nisu dobro došli", naglašava Mila.

Pohapšene kamiondžije iz Srbije

Povodom burnog perioda u Čikagu, koji će se, po svemu sudeći nastaviti, oglasio se advokat Miroljub Đukić, koji se u ovom gradu bavi upravo imigracijom.

"Tačno je da je dosta naših ljudi pohapšeno u prethodne tri nedelje. Htio bih prvo da razjasnim nekoliko stvari. Koliko ja imam informacija, većina ljudi nije uhapšena u racijama, niti su su bili posebno targetirani od strane ICE. Većina njih, odnosno svi ljudi koje ja trenutno zastupam, a koji su u imigracionim zatvorima, su vozači kamiona koji su zaustavljeni od strane policije zbog nekog manjeg prekršaja", ističe Đukić i dodaje:

"Policija koja ih je uhapsila ili pozvala agente ICE, ili su bili na obaveznim stanicama gdje su bili prisutni agenti ICE. Trenutno se ne zna tačan broj, pošto nisu svi slučajevi prijavljeni našoj ambasadi u Vašingtonu i konzulatima u Čikagu i Njujorku, ali za sada se može reći da je privedeno više desetina državljana Srbije. Hapšenja se i dalje odvijaju i verovatno će se odvijati istim intenzitetom i u narednom periodu, s obzirom na to da je ICE dobio ogroman budžet da deportuje što je više ljudi moguće", objašnjava Đukić.

Do prije samo tri nedelje, svi su se osjećali sigurno, ističe advokat. Međutim, do drastične promene situacije došlo je posle hapšenja ljudi sa radnim dozvolama.

"Nakon prvih hapšenja, stvorio se ogroman strah kod naših ljudi, ne samo u Čikagu, nego u cijeloj Americi. Razlog za toliki strah je opravdan, s obzirom na to da je većina ljudi (ne računamo one koji imaju neki kriminalni dosije) bila u procesu azila i imala validne radne dozvole. Posle hapšenja tih ljudi nastala je prava panika", kaže Đukić i nastavlja:

"Iako su ta hapšenja utemeljena u zakonu, do sada imigracija nije privodila ljude u postupku azila. Važno je napomenuti da je većina tih ljudi koji su pohapšeni, posle par nedelja puštena na slobodu uz kauciju, ali samo saznanje da ljudi mogu da provedu neko vrijeme u zatvoru stvara ogroman strah i paniku među našom zajednicom", kaže.

Panika među srpskom zajednicom

Sve ovo je prouzrokovalo da dosta državljana Srbije, koji voze kamione po cijeloj Americi, ostaju kod kuće do daljnjeg ili traže druge poslove gdje će manje biti izloženi akcijama ICE.

"To je prirodno dovelo do velikih problema, kako ljudima koji voze kamione zbog gubitka prihoda, tako i vlasnicima kamionskih kompanija zbog nedolaska ljudi na posao. Takođe bih hteo da naglasim da nisu samo ljudi koji se bave kamionima u strahu. Zbog targetiranja Čikaga od strane sadašnje američke administracije, dosta ljudi koji su u drugim profesijama, a nemaju regulisan imigracioni status, živi u strahu da će biti uhapšeni. Poslednje tri nedelje, zbog cele situacije i hapšenja, ogroman broj ljudi je kontaktirao našu kancelariju, kako zbog uhapšenih prijatelja i rođaka, tako i zbog saveta kako da se zaštite od potencijalnih hapšenja", ističe Đukić.

Iako je prvobitni plan ICE, makar onaj koji je plasiran u javnosti, bio da se hapse samo imigranti sa kriminalnim dosijeima, to se, kako je objasnila i Mila, brzo pretvorilo u lov na gotovo sve imigrante.

"Po nekim podacima koje sam dobio od Udruženja imigracionih advokata Amerike (AILA), samo 30 odsto uhapšenih ima kriminalni dosije, a ostali su ili "kolateralna šteta" (u trenutku hapšenja su se zadesili na pogrešnom mestu) ili su jednostavno legitimisani i uhapšeni. Kada kažemo kriminalni dosije, pod to potpada sve: od ubistva, silovanja i ostalih teških krivičnih dela, pa do sitne krađe i vožnje pod dejstvom alkohola. Ono što je interesantno je da u tih 30 odsto ulaze i krivična dela koja su se desila pre 10, 15, nekada i 20 godina, i da čovek posle toga nije imao ništa, ali ga oni i dalje kvalifikuju kao kriminalca", kaže advokat Đukić.

Kako mu se sve veći broj državljana Srbije javlja sa jasnim pitanjem: šta da rade ako se nađu na meti agenata ICE ili policije, Đukić je objasnio kakva je procedura u tim slučajevima i šta su osnovne informacije koje svako treba da zna. On ističe da su ove tri stavke od ključnog značaja, a posebno treba obratiti pažnju na poslednju tačku:

Prvo i osnovno je da svako ko nema regulisan status u Americi ima svog advokata, kako bi što prije moglo da se reaguje u slučaju hapšenja

je da svako ko nema regulisan status u Americi ima svog advokata, kako bi što prije moglo da se reaguje u slučaju hapšenja Drugo , svako treba da zapamti brojeve telefona najbližih ljudi, da bi mogli da ih kontaktiraju u slučaju hapšenja

, svako treba da zapamti brojeve telefona najbližih ljudi, da bi mogli da ih kontaktiraju u slučaju hapšenja Treće, ako misle da ostanu u Americi, ne treba nikako da potpišu papire za dobrovoljnu deportaciju, pošto je mala šansa da se to posle ispravi

"Kada nekoga uhapse, obično treba nekoliko dana da ga procesuiraju. Posle toga mu se zakazuje inicijalno suđenje da se vidi kako će postupak dalje da teče. U međuvremenu, uhapšeni imaju pravo da podnesu zahtev za kauciju, i ako je kaucija odobrena, puštaju se na slobodu i zakazuje im se glavno suđenje. U slučaju da ne dobiju kauciju, postupak ide po ubrzanoj proceduri i sve se završava za tri-četiri meseca, a za to vreme osoba ne izlazi iz zatvora", ističe i dodaje:

"Uslovi u imigracionim zatvorima variraju od zatvora do zatvora. U nekima je iole pristojno tretiranje zatvorenika, a u nekima su veoma nehumani uslovi. Ono što sam primjetio je da su oni zatvori koji su državni (finansiraju se iz budžeta) uglavnom pristojniji. S druge strane, privatni zatvori, koji rade za profit, često znaju da budu prenatrpani i da su uslovi u njima dosta lošiji", objašnjava Đukić.

Ove grupe ljudi su u najvećoj opasnosti

Prema riječima advokata, najbezbedniji su ljudi koji imaju američko državljanstvo. Jedini način na mogu da budu ugroženi je ako se naknadno sazna da su prije dobijanja državljanstva sakrili neke informacije, npr. da su osuđeni za neko teško krivično djelo. Što se tiče ljudi koji imaju zelenu kartu, oni su isto bezbijedni.

Međutim, oni i dalje mogu da izgube zelenu kartu i uđu u proces deportacije ako naprave neki veći prekršaj i za to budu pravosnažno osuđeni.

"Oni koji su u procesu dobijanja dokumenata su više u opasnosti da budu uhapšeni, međutim i tu postoji dosta izuzetaka. Ono što sam primijetio je da su najviše ugroženi ljudi koji nisu u nikakvom procesu i kojima je status istekao. Takođe, ljudi koji su u postupku dobijanja azila su ugroženi, zato što je većina uhapšenih bila u postupku azila. Ali, na primjer, ljudi koji su u postupku dobijanja zelene karte preko braka sa američkim državljaninom i već imaju radnu dozvolu nisu privođeni kada su bili zaustavljeni od strane agenata ICE. Ako ljudi misle da im je potrebna pravna pomoć u vezi imigracije, bilo preko posla ili spajanja porodice, mogu slobodno da kontaktiraju našu advokatsku kancelariju u Čikagu", zaključuje Đukić.