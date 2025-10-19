Četvorica pljačkaša izvela su precizno planiranu krađu u muzeju Luvr, ukravši nakit iz vitrina s Napoleonovim i kraljevskim draguljima. Vjeruje se da je među ukradenim predmetima i kruna carice Eugenije, ukrašena sa više od 2.500 dragulja.

Izvor: x printscreen

Muzej Luvr u Parizu jutros je bio meta brze i precizno izvedene pljačke, tokom koje je ukraden vrijedan nakit iz galerije Apolon. Akcija je trajala svega sedam minuta, a prema posljednjim informacijama, lopovi su još u bijegu.

Na snimku nadzorne kamere vidi se jedan od pljačkaša u žutom prsluku kako reže prozor izložbene prostorije. U galeriju su ušli uz pomoć teretnog lifta, koji su dovezli kamionom, dok su druga dvojica stigla skuterima.

ALERTE VIDÉO | Un des braqueurs a été filmé avec un gilet jaune en train de casser une vitre dans la galerie Apollon pour voler des bijoux. (Images CNews)https://t.co/ViRmSljrHjpic.twitter.com/1oKL3cBbjx — Jon De Lorraine (@jon_delorraine)October 19, 2025

Pljačkaši su brusilicama razbili dvije vitrine – jednu s Napoleonovim draguljima, a drugu s nakitom francuskih vladara – i odnijeli manje od deset predmeta, među kojima je, prema navodima medija, i kruna carice Eugenije, ukrašena s 1.354 dijamanta, 1.136 rubina i 56 smaragda.

Jedan komad nakita pronađen je polomljen u blizini mjesta krađe, što ukazuje da su ga pljačkaši izgubili tokom bijega.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da su kriminalci bili "veoma iskusni" i da su prethodno detaljno izviđali lokaciju. Potvrdio je da su u akciji učestvovala "trojica ili četvorica" napadača, te najavio da će sve centralne brigade pariške policije biti uključene u potragu.

Ministarka kulture Rašida Dati kazala je da je ukradeni nakit "gotovo neprocjenjiv", dok javnost i dalje čeka detaljnije informacije o vrijednosti ukradenih predmeta.