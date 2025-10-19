Francuska ministarka kulture Rašida Dati rekla je da je jedan komad skupocjenog nakita ispao pljačkašima tokom bjekstva, poznato je i kako su upali u muzej.

Izvor: Profimedia

Francuska ministarka kulture Rašida Dati objavila je na društvenim mrežama da je muzej Luvr opljačkan rano jutros. Kako se navodi, muzej je trenutno zatvoren. Ona je kasnije dodala da je jedan komad ukradenog nakita pronađen.

Predmet je pronađen u blizini mjesta pljačke, očigledno nakon što je ispao tokom bjekstva. Dati je rekla da se nakit trenutno procjenjuje, a za sada nema zvanične potvrde o tome o kom se tačno predmetu radi. Opisavši pljačkaše, ministarka je navela da su "djelovali profesionalno, bez nasilja i bez panike".

Pljačkaši koristili dizalicu

Francuska policija blokirala je prilaz muzeju Luvr, uključujući i glavnu ulicu koja prolazi pored rijeke ispred muzeja. Fokus istrage je na jugoistočnom uglu zgrade, koji gleda na rijeku Senu.

Na tom mjestu vide se velike pokretne merdevine kakve se obično nalaze na vatrogasnim vozilima ili kamionima firmi koje se bave radovima na krovovima. Postavljene su na mehanizovanu dizalicu, a njihov vrh doseže do balkona i to je, čini se, način na koji su trojica pljačkaša prišla jednom od gornjih spratova.

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je oko 9:30 po lokalnom vremenu više osoba ušlo u Apolonovu galeriju kroz prozor koji su razbili.

Ministar unutrašnjih poslova, Loren Nunez, izjavio je da su tri ili četiri pljačkaša koristila teretnu dizalicu na kamionu parkiranom ispred zgrade. Nakon što su ušli, iz vitrina su uzeli nakit, a zatim pobjegli na motorima. Nunez navodi da je čitava pljačka trajala svega sedam minuta.

Pljačka se, prema prvim podacima istrage, dogodila između 9:30 i 9:40 časova. Pljačkaši, čiji tačan broj vlasti još nisu objavile, navodno su do muzeja došli na skuterima, a za pristup prostoriji koju su planirali da opljačkaju koristili su teretni lift. Bili su opremljeni manjim motornim testerama.