U narednim nedeljama u Budimpešti će se sastati američki i ruski predsjednik, u gradu koji je prije tri decenije bio mjesto potpisivanja memoranduma o bezbjednosti Ukrajine.

U narednim nedeljama očekuje se sastanak američkog i ruskog predsjednika u Budimpešti gradu koji ima posebno istorijsko značenje. Upravo tamo su prije više od tri decenije, 1994. godine, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Velika Britanija potpisale sporazum kojim su Ukrajini garantovale bezbjednost u zamenu za odricanje od nuklearnog oružja.

Nakon raspada Sovjetskog Saveza, Ukrajina je nasledila ogroman nuklearni arsenal i postala treća najveća nuklearna sila sveta. Međutim, potpisivanjem Budimpeštanskog memoranduma 1994. godine, obavezala se da će se razoružati, dok su potpisnice Rusija, SAD i Velika Britanija zauzvrat garantovale poštovanje njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Sporazum je, međutim, bio političko "jamstvo", a ne pravno obavezujuća "garancija". Ta razlika se pokazala ključnom: 2014. godine Rusija je anektirala Krim, a 2022. započela invaziju na Ukrajinu, čime je memorandum faktički izgubio svako značenje.

Zašto ponovo Budimpešta?

Novi sastanak u Budimpešti nosi snažnu simboliku isti grad u kojem su nekada obećanja o miru data, sada je mjesto gdje se pokušava pronaći izlaz iz najkrvavijeg evropskog rata u poslednjih nekoliko decenija.

Američki predsjednik najavio je da će se sa ruskim liderom sastati u naredne dvije nedelje, nakon konsultacija sa ukrajinskim predsjednikom. Pozvao je obe strane da odmah zaustave sukobe, dok iz Kijeva stižu oprezne reakcije Ukrajina želi mir, ali sumnja u iskrenost ruskih namjera.

Kijev traži projektile dugog dometa, ali Vašington i dalje okleva iz straha od eskalacije sukoba.

Evropske zemlje su zabrinute da bi eventualni bilateralni dogovor SAD i Rusije mogao da oslabi jedinstvo NATO-a i dodatno ugrozi Ukrajinu.

Moskva bi mogla da iskoristi razgovore za dobijanje vremena i političku promociju, dok se situacija na frontu ne mijenja bitno.

Ako novi dogovor ne bude uključivao konkretne bezbjednosne garancije, Ukrajina bi ponovo mogla ostati bez stvarne zaštite baš kao 1994. godine.

Opasno ponavljanje istorije

Budimpeštanski memorandum ostao je primjer kako politička obećanja, bez čvrstih pravnih mehanizama, nemaju dugoročnu vrijednost. Mnogi analitičari zato upozoravaju da bi novi sastanak mogao završiti kao "replika" tog neispunjenog sporazuma sa istim akterima, ali još većim posledicama.

Sastanak u Budimpešti mogao bi biti istorijska prekretnica ili još jedno razočaranje. Ako se ne uspostavi stvarna garancija bezbjednosti za Ukrajinu, svijet bi ponovo mogao svjedočiti kako velika obećanja nestaju onog trenutka kada topovi ponovo zapucaju.

