Dvije ruske rakete pogodile su ukrajinski poligon u pozadini fronta, uprkos mjerama opreza ima žrtava.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Dvije ruske rakete pogodile su u četvrtak ujutru ukrajinski vojni poligon, saopštio je Južni operativni štab.

Kako se navodi, baza se nalazi "u pozadini i relativno mirnom dijelu" Ukrajine, ali tačna lokacija nije precizirana.

Uprkos preduzetim mjerama opreza, bilo je stradalih, navodi se u saopštenju, iako se broj žrtava još uvjek ne zna.

"Zbog neprijateljske vatre, uprkos uzbuni, kretanju ka skloništima i drugim preduzetim bezbjednosnim merama, gubici nije bilo moguće u potpunosti izbjeći. Nadležne hitne službe nalaze se na licu mjesta i rade na sanaciji posledica", piše u izvještaju.

Dodaje se da ranjeni dobijaju svu neophodnu medicinsku pomoć.

Vojna policija sprovodi internu istragu ovog incidenta. Napad se dogodio tokom "masovnog kombinovanog udara na Ukrajinu". Prema jutarnjem izveštaju ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, otkriveno je 37 raketa, među kojima je bilo 28 balističkih, kao i čak 320 dronova.

Cilj napada bile su energetske infrastrukture širom zemlje, zbog čega su zabilježeni prekidi u snabdevanju električnom energijom. Zvaničnici su potvrdili da su postrojenja za proizvodnju gasa u Poltavskoj oblasti obustavila rad nakon udara.

Ruski napadi poslednjih mjeseci doveli su do smanjenja ukrajinske proizvodnje gasa za više od 50%.

Prema pisanju Euromaidan Pressa, ovo je šesti napad na ukrajinske vojne poligone od juna.

Podsjetimo, 12. avgusta ruska raketa sa kasetnim bojevim glavama pogodila je jedinicu ukrajinskih Kopnenih snaga tokom obuke, pri čemu je poginuo jedan vojnik, a najmanje 23 su ranjena, uprkos pokušaju evakuacije.

Još jedan sličan incident dogodio se 30. jula, kada je ruska raketa pogodila drugu obučnu jedinicu, tom prilikom poginula su tri vojnika, a ranjeno ih je najmanje 18.

Najteži napad zabilježen je 1. juna, kada je raketni udar usmrtio najmanje 12 vojnika i ranio više od 60. Nakon tog incidenta, komandant Kopnenih snaga Mihajlo Drapatij podnio je ostavku.