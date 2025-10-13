Donald Tramp zaprijetio je Rusiji da će poslati rakete Ukrajini kako bi vršio pritisak na Rusiju se rat okonča.

Izvor: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE / IMAGO STOCK&PEOPLE / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost isporuke krstarećih raketa Tomahavki Ukrajini, dodajući da bi taj potez mogao povećati pritisak na Rusiju i pomoći u okončanju rata.

U razgovoru s novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One na putu za Bliski istok kasno u nedelju, Tramp je rekao da će o toj temi razgovarati s Moskvom i postaviti pitanje:

"Da li Rusija želi da Tomahavke idu ka njima? Ne mislim tako", odgovorio je, prenosi Jutarnji.

Tramp je dodao da bi ruskim zvaničnicima mogao da kaže:

"Ako se ovaj rat ne riješi, poslaću im Tomahavke".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više puta je poslednjih nedelja tražio rakete Tomahavke. Njihov maksimalni domet od 2.500 kilometara omogućio bi Ukrajini da pogodi ciljeve poput rafinerija nafte čak i u azijskom dijelu Rusije. Tramp je Tomahawk opisao kao "nevjerovatno" i "vrlo ofanzivno" oružje i dodao:

"Iskreno, Rusiji to ne treba". Rekao je da planira da razgovara o tom pitanju s Moskvom i da je o svemu obavijestio i Zelenskog.

Iako je takvu isporuku nazvao "novim korakom agresije", Tramp je rekao da vrijedi razmotriti tu mogućnost jer želi da se rat okonča.

Prije nego što je Tramp dao te izjave, Zelenski je rekao da su on i američki predsjednik u telefonskom razgovoru razgovarali o sistemima protivvazdušne odbrane Patriot i Tomahavcima. Zelenski je napisao da je Rusija zabrinuta zbog potencijalne američke isporuke Tomahavki, pa da bi takav pritisak mogao pomoći u postizanju mira. Nije potvrdio da li su dogovoreni bilo kakvi konkretni koraci.

Zelenski je ranije rekao da će Ukrajina koristiti Tomahavke, isključivo u vojne svrhe i da neće napadati civile u Rusiji, ukoliko ih SAD isporuči.

"Nikada nismo napali njihove civile. To je velika razlika između Ukrajine i Rusije“, dodao je Zelenski.