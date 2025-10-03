Amerika ipak neće poslati Ukrajini "Tomahavk" rakete.

Izvor: APFootage / Alamy / Profimedia

Sjedinjene Američke Države ipak neće poslati Ukrajini "Tomahavk" rakete, saznaje "Rojters". Britanski portal se pozvao na neimenovanog američkog zvaničnika i još tri izvora.

Američki potpredsjednik Džejms Di Vens je izjavio krajem septembra da američki predsjednik Donald Tramp razmatra tu opciju. Ukrajina je dosad u više navrata izrazio želju da dobije i koristi projektile dugog dometa "Tomahavk".

Ubrzo je specijalni američki izaslanik Kit Kelog potvrdio da će Amerika najvjerovatnije odobriti to i poslati ove rakete u Kijev. Međutim, došlo je do promjene planova u Vašingtonu.

Ovim raketama bi Ukrajina mogla da izvrši dalekometne napade unutar ruske teritorije. Ovi projektili imaju domet do 2.500 kilometara.

Visoki američki zvaničnik je "Rojtersu" ispričao da nije reč o nestašici u Sjedinjenim Državama, već da je Vašington ipak krenuo da razmišlja u drugom smjeru. Konkretno, razmatra se slanje drugih projektila sa manjim dometima.