Otkačila se žičara u Lisabonu, ima najmanje 15 mrtvih.

Izvor: X/@LeFilExpress

U Lisabonu se otkačila žičara "Glorija" i prema poslednjim informacijama portugalske policije, ima najmanje 15 poginulih osoba uz 18 povrijeđenih, prenosi "Gardijan". Žičara, ili uspinjača kako je još zovu, se otkačila i srušila, a prema snimcima sa društvenih mreža, vidi se da je ona potpuno uništena i da je pala u jednoj ulici između dvije zgrade.

"Trenutno možemo da saopštimo da imamo nekoliko žrtava", saopštio je šef smjene vatrogasne brigade u Lisabonu.

ALERTE | Le funiculaire emblématique de Lisbonne, Gloria, également connu sous le nom d'Elevador Da Glória, a déraillé, faisant au moins 20 victimes.#Lisbonnepic.twitter.com/vDD5S58Cid — Le Fil Express (@LeFilExpress)September 3, 2025

Proglašena su tri dana žalosti u Lisabonu. Gradonačelnik Lisabona Karlos Moeda je izjavio saučešće svim porodicama stradalih.

"Ovo je velika tragedija. Lisabon je u žalosti, ovakva situacija se dosad nikada nije dogodila u našem gradu", rekao je Moeda.

#ÚLTIMAHORA⚠️ Varios heridos en#Lisboaal descarrilar el Ascensor de la Gloria, uno de los funiculares más populares de la capital portuguesa.#Portugal#Lisbonpic.twitter.com/OtM2dOhTDe — eSPAINews (@eSPAINews_)September 3, 2025

Žičara "Glorija" važi za glavnu i najveću turističku atrakciju u Lisabonu. Otvorena je daleke 1885. godine i elektrifikovana je 30-ak godina kasnije.

Dugačka je 275 metara i spaja Trg Restauradores sa naseljem Bairo Alto. Poslednji incident se dogodio 2018. godine kada je došlo do kvara u radu, ali nije bilo povrijeđenih niti žrtava i tada je žičara bila zatvorena na mjesec dana.