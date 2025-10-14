Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon povratka iz Izraela, naglašavajući kako je uradio ono što niko nije uspio i kako je postigao nemoguće.

Izvor: X/@FoxNews/Printscreen

Na povratku iz Izraela i Egipta u Vašington, američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je sa novinarima u avionu Air Force One. Tokom neformalnog razgovora nazvao je dan istorijskim i istakao da je postignuto nešto što niko nije mislio da je moguće. Na zvaničnom kanalu Bijele kuće objavljen je i promotivni video.

“Together, we've shown that peace is not just the hope that we can dream about, it's a reality... This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for.” - President Donald J. Trump ️pic.twitter.com/3x2HL5w0bf — The White House (@WhiteHouse)October 14, 2025

Govoreći o sastancima na Bliskom istoku, Tramp je rekao da je bio impresioniran prizorom lidera zemalja zajedno u istoj prostoriji, dodajući da je susret bio fantastičan.

Tramp je istakao da je u Izraelu dočekan s izuzetnim poštovanjem, dodajući kako je i u Njujorku tokom kampanje imao velike i prijateljske skupove, te da su američki mediji ovog puta bili iznenađujuće korektni.

Tramp je skrenuo s teme kako bi uporedio veličinu publike na političkim skupovima, tvrdeći da bi "normalan predsjednik" privukao oko 300 ljudi, dok se na njegovim događajima okupi između 25.000 i 35.000 pristalica.

Tears of joy.pic.twitter.com/vb7tGZqAY9 — Israel Defense Forces (@IDF)October 13, 2025

"Vidjeli ste lica tih roditelja kada su im se djeca vratila kući. To je bilo nevjerovatno", rekao je, referišući se na povratak talaca.

Posebno je emotivnim trenutkom istakao oslobađanje talaca, a tokom obraćanja se našalio i o mogućem pomilovanju za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, obećavši da će se boriti za bilo koga ako je to u cilju očuvanja mira.

Novinari su ga pitali i da li je unaprijed upozorio Netanjahua na šalu o pomilovanju koju je izneo tokom govora u Izraelu.

"Ne, zapravo sam mu rekao da ne želim da pominjem pomilovanje, ali to je bilo savršeno mjesto. Bio je dobar tajming, zar ne mislite?", odgovorio je Tramp, prenosi Index.

O Bliskom istoku i miru

Upitan o budućnosti mirovnog procesa, Tramp je rekao da vjeruje da je postignuto nešto što se hiljadama godina nije dogodilo.

"Ovo je istorijski trenutak. Ljudi govore o Bliskom istoku kao o nečemu što se nikada ne može riješiti. Svi su govorili da to ne ide, a sada ide", rekao je.

Na pitanje o planu za Gazu odgovorio je da ne govori o jednoj ili dvije države, već o obnovi Gaze i njenoj ponovnoj izgradnji.

Kada ga je novinar pitao da li je prerano govoriti o miru, Tramp je odgovorio:

"Želite li još 300.000 ili 400.000 mrtvih? Da se borbe nastave još nekoliko godina? Mi smo to uradili na pravi način".

O Egiptu, kriminalu i unutrašnjoj politici

Tramp je tokom leta komentarisao i svoj razgovor s egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem, hvaleći njegov čvrst pristup kriminalu u Egiptu.

"U Kairu možete prošetati parkom, a da vas niko ne napadne. Oni su veoma strogi po pitanju kriminala", rekao je i dodao da bi neki američki guverneri trebalo da budu čvršći, posebno pominjući Čikago.

Rekao je da bi, kada bi ga pitali, bilo moguće riješiti problem kriminala u Čikagu jednako brzo kao što je riješen u Vašingtonu ili Memfisu. Govoreći o mogućnosti korišćenja Zakona o pobuni, rekao je da ima pravo da to uradi ako bude potrebno, ali da za sada pobeđuje na žalbama i da možda to neće biti neophodno.

O demokratama, granici i imigraciji

Tramp je ponovo optužio demokrate za tzv. "Šumerov šatdauan" tvrdeći da žele zdravstvenu zaštitu za ilegalne migrante.

"Ne možemo dozvoliti da ljudi dolaze zbog besplatne zdravstvene zaštite i obrazovanja. Sada imamo najsnažniju granicu u istoriji, ali oni dolaze legalno, kroz proces", rekao je.

O Turskoj i međunarodnim odnosima

Tramp je posebno pohvalio turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, rekavši da mu je prijatelj i da uživa poštovanje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Sa Erdoganom se dobro slažem. Dobro mi ide s jakima, ne ide mi sa slabima", rekao je, dodajući kako ga lideri NATO-a često mole da razgovara s Erdoganom kada se pojave problemi.

Upitan ko su slabi lideri na sastancima u Izraelu i Egiptu, Tramp je odgovorio:

"Neću ih imenovati, ali vi vjerovatno znate ko su".

Na kraju je kratko poručio novinarima:

"Bio je to nevjerovatan dan. Ovo je bila istorija u nastajanju".