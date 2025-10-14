Mađarski premijer Viktor Orban je fantastičan lider, rekao je američki predsjednik Donald Tramp na konferenciji u Šarm el Šeiku.

Izvor: Facebook/Orban Viktor

U videu objavljenom na Fejsbuk stranici mađarskog premijera, Donald Tramp je rekao: "Imamo Mađarsku (ovdje). O, Viktore! ... Volimo Viktora".

"Fantastičan si. Znam da se mnogi ljudi ne slažu sa mnom, ali ja sam jedini koji je važan."

Orban je prisustvovao potpisivanju mirovnog sporazuma za Gazu u Egiptu u ponedeljak na Trampov poziv.

Tramp je dodao da je podržao Orbana na poslednjim izborima i da je "pobijedio sa 28 (procentnih) poena".

"Dakle, sledeći put ćete biti još bolji... Stojimo uz vas 100 odsto".

Orban je u svojoj objavi napisao: "Hvala vam, gospodine predsjedniče! Hajde da nastavimo putem mira!"