Donald Tramp ponizio Kira Starmera nakon potpisivanja sporazuma o kraju rata Izraela i Hamasa.

Izvor: x/printscreen/@clashreport

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je primirje između Izraela i Hamasa u Egiptu čime je okončan rat na Bliskom istoku koji je trajao od 7. oktobra 2023. godine kada je lansirano 5.000 raketa iz Pojasa Gaze. Sporazum je potpisan u poznatom i popularnom ljetovalištu Šarm el Šejk nakon čega je uslijedilo fotografisanje i obraćanje sa svjetskim liderima.

Nakon rukovanja sa Emanuelom Makronom koje je privuklo veliku pažnju, Tramp je stao za govornicu sa svim saveznicima i partnerima koji su pomogli u rešavanju krize na Bliskom istoku. Kada je Tramp počeo da govori, prvi iza njega bili su premijerka Italije Đorđa Meloni i premijer Velike Britanije Kir Starmer.

"Gdje je Ujedinjeno Kraljevstvo (premijer Velike Britanije Kir Starmer, prim.aut.)?", upitao je Tramp pomalo zbunjeno.

Starmer se nasmijao i podigao je ruku. Tramp se okrenuo, kao da nije znao da je Starmer odmah iza njega.

Starmer je prišao i krenula je vrlo kratka i neobična konverzacija. Tramp ga je pitao "kako je", Starmer je rekao da je dobro i potom ga je Tramp "poslao" nazad da se vrati.

Po reakciji britanskog premijera, djeluje da mu nije bilo lagodno. Očekivao je da će se možda kratko obratiti, a po izrazu lica nakon vraćanja iza Trampa se vidi da mu nije bilo lagodno.