Egipatski predsjednik Abdel Fatah el-Sisi odlikovao je Donalda Trampa Ordenom Nila, najvišim državnim priznanjem Egipta, za doprinos jačanju strateških odnosa sa SAD, saopštilo je egipatsko predsjedništvo.

Izvor: Suzanne Plunkett, PA Images / Alamy / Profimedia

Predsjednik Egipta Abdel Fatah el-Sisi dodijelio je predsjedniku SAD Donaldu Trampu Orden Nila, najviše egipatsko državno priznanje, objavio je BBC Arabic.

Orden je dodijeljen kao priznanje za Trampov doprinos jačanju strateških odnosa između dvije zemlje, navodi se u saopštenju egipatskog predsjedništva.

Orden Nila, poznat i kao "Ogrlica Nila", dodjeljuje se osobama koje su dale izuzetan doprinos Egiptu ili čovječanstvu. Izrađen je od čistog zlata i sastoji se od lanca sa tri međusobno povezana kvadratna motiva. Svaki od njih ima zlatni cvjetni krug ukrašen rubinima i tirkizima, a na uglovima je povezan granama lanca.

Ovim ordenom ranije su odlikovani brojni svjetski lideri, među kojima i bivši američki predsjednik Džimi Karter, za posredovanje u sklapanju mirovnog sporazuma između Egipta i Izraela 1979. godine u Vašingtonu.

Orden su primili i kraljica Elizabeta II 1975. godine, kao i Nelson Mandela 1990. godine.