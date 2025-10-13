Donald Tramp je stigao u Egipat na mirovni samit.

Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp stigao je u Egipat na mirovni samit o Bliskom istoku, prenosi "Skaj Njuz". On je sletio u popularno ljetovalište Šarm el Šejk i u Kairu ga je dočekao egipatski predsjednik Abdel Fatah al Sisi.

Oni su odmah ušli u takozvanu "Zver", službeno vozilo američkog predsjednika. Jutros je u tom vozilu bio premijer Izraela Benjamin Netanjahu prije sastanka sa Trampom, a sada je egipatski predsjednik Sisi.

Pogledajte fotografije "Zveri"

Prije samita je odjeknula eksplozija u vojnoj bazi u Kairu, a ubrzo su stigli na mjesto samita kom će takođe prisustvovati brojni visoki zvaničnici. Na mirovnom samitu u Egiptu prisustvovaće zvaničnici Velike Britanije, Italije, Španije, Turske, Francuske, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta.

Na početku sastanka, Tramp je rekao da mira između Izraela i Hamasa ne bi bilo da Sjedinjene Države nisu bombardovale Iran. Najavio je šta je sledeći korak.

"Oni sada traže tijela zarobljenika. To je prilično težak zadatak.

Oni znaju tačne brojeve talaca. Znaju tačno oblasti u kojima se nalaze", rekao je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".