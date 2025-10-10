Stravična eksplozija se dogodila u vojnoj fabrici u Tenesiju.

Izvor: x/printscreen/@nmas

U fabrici za proizvodnju vojnih eksploziva "Accurate Energetic System" u Tenesiju u Sjedinjenim Američkim Državama dogodila se snažna eksplozija, više osoba se vodi kao nestalo, a navodno ima i stradalih, piše "Asosijejted Pres". Detonacija je bila toliko jaka da se osjetila kilometrima daleko.

Eksplozija se dogodila blizu grada Baksnort, oko 97 kilometara od Nešvila. Navodno se vodi kao nestalo 19 osoba, a ima i nekoliko stradalih.