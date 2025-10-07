Tužilaštvo istražuje cio slučaj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Makedonski državljanin Martin S. (21), stradao je u eksploziji koja se dogodila prošle nedelje u stanu u Kosovoskoj ulici u Beogradu.

Od jačine detonacije oštećena su vozila u ulici. Sumnja se da je eksplodirala eksplozivna naprava, ali je misterija odakle u stanu i kome je bila namijenjena.

Zasad je privedena jedna osoba – F.V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je donio eksploziv muškarcu čije je tijelo pronađeno nakon eksplozije koja se dogodila 1. oktobra u stanu na trećem spratu u Kosovskoj ulici.

(Nova, Mondo)