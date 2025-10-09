Ruske snage su tokom noći izvele snažne udare na Ukrajinu, a posebno su napadima bili zahvaćeni gradovi Odesa i Sumi.

Prema navodima agencije Ukrinform, koje je na Fejsbuku objavila Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, u napadu ruskih dronova na Odeski region povrijeđeno je pet osoba.

U napadu su izbili veliki požari - gorele su dvije stambene zgrade, jedna administrativna zgrada i benzinska stanica.



Veliki požar izbio je i u lukačkom infrastrukturnom kompleksu, gdje su kontejneri s biljnom uljem, vozila i drvna pelet goriva bili zahvaćeni plamenom.

U gašenju je učestvovalo 83 vatrogasca, uz 18 jedinica vatrogasne opreme, protivpožarnog robota Državne službe za vanredne situacije, kao i četiri volontera i jedno vatrogasno vozilo.



Oleh Kiper, šef Odeske regionalne državne administracije, izjavio je da je više od 30.000 potrošača ostalo bez električne energije.

Kako prenosi Ukrinform, tokom noći 8. oktobra ruski udarni dronovi napali su region Odesu. Tom prilikom su oštećeni prozori na administrativnoj zgradi civilne infrastrukture i pomoćnoj prostoriji. Požar koji je tada izbio brzo je ugašen.



Masovni ruski napadi dronovima i vođenim bombama na Sumski region koji su počeli uveče 8. oktobra, odnijeli su tri života, dok su dvije osobe povrijeđene, saopštio je guverner Oleh Hrihorov.

Kako je Hrihorov naveo, riječ je o nizu masovnih neprijateljskih udara na seoske zajednice u regionu, koji su izazvali ljudske žrtve i razaranja civilne infrastrukture.

U napadima su pogođeni Stepanivka, Nikolajevka, Velika Pisarivka, Bilopilja, Komjšanka i grad Sumi, gdje je poginulo troje civila, a dvoje je ranjeno. Stradali su: 40-godišnji muškarac u Nikolajevki, 65-godišnji muškarac u Velikoj Pisarivki, 66-godišnji muškarac u Bilopilji.

Povrijeđeni su 47-godišnji stanovnik Stepanivke i 52-godišnji građanin Sumija.



Nanijeta je velika šteta

Napadi su prouzrokovali ozbiljna razaranja civilne infrastrukture, dodao je guverner. Veliki broj dronova preopteretio je ukrajinske jedinice protivvazdušne odbrane, koje nisu uspjele da presretnu sve dolazeće letjelice, piše Kijev independent.

U regionu je i dalje na snazi vazdušna uzbuna, a Rusija nastavlja napade dronovima na Sumski region.

U samom gradu Sumiju prijavljene su eksplozije. Vršilac dužnosti gradonačelnika, Artem Kobzar, pozvao je stanovnike da ostanu u skloništima dok traje opasnost.

Neprekidni napadi na pogranična sela

Pogranična sela u sjeveroistočnoj Ukrajini, u oblasti Sumi, svakodnevno su izložena ruskim napadima. Zbog neprekidnog granatiranja uvedene su obavezne evakuacije u stotinama zajednica.

Nova faza ruskih napada na energetsku infrastrukturu

Kako Ukrajina ulazi u jesen, Rusija je ponovo pojačala napade na energetsku infrastrukturu, uključujući veliki napad 3. oktobra, koji je bio usmjeren na naftne i gasne objekte širom zemlje.

