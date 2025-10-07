Centar Pariza jutros je potresen serijom eksplozija, a u blizini kancelarije premijera Sebastijana Lekorna izbio je požar. Svjedoci su prijavili dim i zvuke eksplozija, dok su vatrogasci brzo reagovali i spriječili širenje vatre na okolne zgrade.

Izvor: X/AudreyTison/Printscreen

Eksplozije su potresla centar Pariza jutros, pre nego što je izbio požar u kombiju u blizini kancelarije francuskog premijera. Svjedoci su izvijestili da su čuli tri eksplozije preko puta hotela "De Matinjon", zvanične rezidencije francuskog premijera. Požar se dogodio u vrijeme kada premijer Sebastijan Lekornu treba da održi sastanke nakon ostavke, piše "Mirror".

Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment@franceinfopic.twitter.com/aN9dOOlL3F — AudreyTison (@AudreyTison)October 7, 2025

Svjedoci su podijelili snimke posledica eksplozije na društvenim mrežama. Jedan video prikazuje dim koji izlazi iz kombija koji pripada francuskoj kompaniji za javnu rasvjetu.

#Parisblast after van blaze near Prime Minister's office with multiple#explosionreported injuries Francehttps://t.co/a95NpKNxKK — mike k cohen (@MikeofNewYORK)October 7, 2025

Lokalni mediji izvještavaju da pariska vatrogasna služba kaže da je požar bio ograničen na kombi i da se nije proširio na druge zgrade. Vatrogasna vozila su dojurila, a navodno su u kombiju bile boce sa gasom.