Donald Tramp greškom je javno objavio poruku namijenjenu državnoj tužiteljki Pam Bondi, u kojoj je tražio da hitno podigne optužnicu protiv bivšeg šefa FBI-a. Incident je izazvao burne reakcije i ponovo pokrenuo priče o njegovoj digitalnoj nepismenosti.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

U zbunjujućoj objavi prošlog mjeseca, američki predsjednik Donald Tramp uputio je ono što se činilo kao oštar apel svojoj državnoj tužiteljki Pam Bondi.

Na poruku, adresiranu "Pam", koju je objavio na svom javnom profilu na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je pozvao glavnu tužiteljku da podigne optužnicu protiv bivšeg direktora FBI‑a Džejmsa Komija, navodi Futurism.

"Pam: Pregledao sam preko 30 izjava i objava koje, u suštini, govore: ‘ista stara priča kao i prošli put, sve je samo priča, nema akcije. Ništa se ne radi’", napisao je Tramp. "Ne možemo više odgađati, to uništava naš ugled i kredibilitet. Opozvali su me dvaput, i podigli optužnicu protiv mene (5 puta!), NI ZBOG ČEGA. PRAVDA MORA BITI ZADOVOLJENA, ODMAH!!! Predsjednik DJT."

Tramp je greškom objavio poruku koju je htio poslati državnoj tužiteljki

Mnogi su tada nagađali da je izuzetno lična objava zapravo trebala biti privatna poruka, ali takva greška djeluje nevjerovatno, čak i za Trampa. Pitaju se, obavlja li aktuelni predsjednik zaista zvanične poslove putem svoje društvene mreže, ne mareći za posledice?

Potvrda je stigla iz Wall Street Journal-a, koji je rasvijetlio situaciju. Prema izvorima iz Bijele kuće, objava je bila namijenjena isključivo Bondi. Jedan anonimni zvaničnik izjavio je da je Tramp bio "iznenađen" kada je saznao da je poruka javna, jer je smatrao da je ispravno adresirao "Pam".

Ranije se hvalio da ne zna da upali laptop

Ovaj incident dodatno ističe poznatu digitalnu nepismenost Trampa, poznato je da izbjegava korišćenje računara, a jednom se hvalio tehničkom vještinom svog sina Barona zato što zna da upali laptop.

Prema pisanju WSJ-a, Bondi je navodno bila bijesna nakon objave i odmah kontaktirala osoblje Bijele kuće i samog Trampa.

Sat vremena kasnije, predsjednik je objavio novu poruku u kojoj je pohvalio državnu tužiteljku, navodeći da radi "ODLIČAN posao". Pet dana nakon incidenta, Komi, kojeg je Tramp dugo optuživao, optužen je po saveznim optužnicama. Čini se da se Trampovo nespretno snalaženje na društvenim mrežama nastavlja.

Trump is forced to end a roubtable discussion after receiving news from Marco Rubio that a peace deal in Gaza is at our fingertips — and they need him to close the deal.



“They’re going to need me pretty quickly.”



Hardest working president in history.pic.twitter.com/EN46ymVJvR — johnny maga (@_johnnymaga)October 8, 2025

U četvrtak je fotoreporter Associated Pressa snimio ručno napisanu poruku državnog sekretara Marka Rubija, kojom je predsjedniku sugerisano šta da objavi.

"Morate uskoro odobriti objavu na Truth Socialu da biste prvi objavili dogovor", stajalo je u poruci, aludirajući na izraelsko‑hamasov mirovni plan.

Desetak minuta kasnije, Tramp je nespretno napustio sastanak s desničarskim influencerima. "Moram sada otići i pokušati riješiti neke probleme na Bliskom istoku, iako me vrlo dobro zastupa naš državni sekretar", rekao je. "On bi vjerovatno mogao obaviti čak i bolji posao od mene, ali ko zna."