Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je izazvao buru u međunarodnoj zajednici nakon što je predložio da NATO razmotri izbacivanje Španije iz svojih redova.

Izvor: Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je u četvrtak predložio da NATO razmotri izbacivanje Španije iz svojih redova jer ta zapadnoevropska zemlja zaostaje u potrošnji na odbranu.

Članice bezbjednosnog saveza predvođene SAD složile su se u junu da značajno povećaju svoje vojne izdatke na pet procenata bruto domaćeg proizvoda, ispunjavajući Trampov glavni prioritet kojim se zahtijeva da Evropljani troše više na sopstvenu odbranu.

Ali španski premijer Pedro Sančez je tada rekao da se neće obavezati na cilj od pet procenata, opisujući ga kao "nekompatibilno sa našom socijalnom državoma i našom vizijom svijeta".

"Španija nema opravdanja"

Na sastanku u Ovalnom kabinetu sa liderom jedne od novih članica NATO-a, finskim predsjednikom Aleksandrom Stabsom, Tramp je rekao da evropski lideri moraju da ubijede Španiju da pojača svoju posvećenost alijansi.

"Moraćete da počnete da razgovarate sa Španijom. Morate da ih pozovete i saznate zašto zaostaju. Nemaju opravdanja da to ne učine, ali to je u redu. Iskreno, možda bi trebalo da ih izbacite iz NATO-a", rekao je Tramp.

Španija je potvrdila svoju posvećenost savezu i pozvala na smirenost, rekao je vladin izvor, dodajući da je zemlja punopravni član NATO-a i da ispunjava svoje ciljeve u pogledu sposobnosti baš kao i Sjedinjene Države. Španija je u NATO-u od 1982. godine. Savez kolektivne odbrane s 32 zemlje članice u fokusu je od kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 2022. godine, što je izazvalo najsmrtonosniji kopneni rat u Evropi od Drugog svjetskog rata.