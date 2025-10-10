Donald Tramp slavio je dogovor o postizanju primirja Izraela i Hamasa, ali je usred konferencije za medije imao izliv bijesa prema novinarki poznatog američkog kanala.

Izraelska vlada ratifikovala je primirje s Hamasom. Izraelski kabinet je odobrio sporazum rano u petak ujutro, otprilike 24 časa nakon objave sporazuma koji predviđa oslobađanje izraelskih talaca u zamenu za palestinske zatvorenike i početak povlačenja izraelskih trupa iz Gaze u okviru inicijative američkog predsjednika Donalda Trampa za okončanje dvogodišnjeg rata u Gazi.

"Vlada je upravo odobrila okvir za oslobađanje svih talaca – živih i preminulih", navodi se na X nalogu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Portparol izraelske vlade rekao je da će primirje stupiti na snagu u roku od 24 časa nakon što vlada odobri sporazum. Nakon tog 24-časovnog razdoblja, taoci koji se drže u Gazi bit će oslobođeni u roku od 72 časa.

Sporazum je dobio podršku arapskih i zapadnih zemalja te je široko prikazan kao veliko diplomatski uspjeh Trampa.

"Svi slave. Slavi Izrael, slavi arapski svijet. Ovo je jedan prekrasan dogovor. Možda već u ponedeljak taoci će se vratiti kući, a ja ću ih dočekati. Nakon toga vidjećemo šta će se događati, ali ovo bi moglo završiti vrlo dobro", rekao je Tramp koji je spomenuo da će se u budućnosti rapravljati i o priznavanju Palestine.

Svečana atmosfera narušena je kada Trampu nije prijalo pitanje novinarke CNN-a. Pitanje nije ni stigla da postavi, a već je uslijedila žestoka paljba.

"Usput da vam kažem, ovo je CNN. Samo da znate, ovo je jedna od najgorih novinarki ikada. Ne želim ni odgovoriti na njeno pitanje. To je gubljenje vremena", rekao je Tramp.

Trump makes this CNN reporter tuck her tail between her legs :



"This is CNN speaking, by the way. This is one of the worst reporters that you'll ever. I don't even want to take a question."



NEXT!

pic.twitter.com/LTYxRMOmAl — Sara Rose (@saras76)October 8, 2025

