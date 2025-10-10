Donald Tramp predložio je NATO savezu da se izbaci Španija.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je predložio da NATO savez treba da razmotri izbacivanje Španije iz svojih redova zbog spora u vezi sa zaostajanjem te zapadnoevropske zemlje u vojnim izdvajanjima.
Članice bezbjednosnog saveza koji podržavaju SAD su se u junu dogovorile da značajno povećaju svoja vojna izdvajanja na 5% bruto domaćeg proizvoda, čime su ispunile jedan od glavnih Trampovih prioriteta, da Evropljani više troše na sopstvenu odbranu.
Međutim, španski premijer Pedro Sančes rekao je da neće prihvatiti cilj od 5%, nazvavši ga "nekompatibilnim sa našom socijalnom državom i našom vizijom svijeta", piše Rojters.
Na sastanku u Ovalnom kabinetu sa predsjednikom Finske Aleksanderom Stubom, liderom druge najnovije članice NATO-a, Tramp je izjavio da evropski lideri moraju izvršiti pritisak na Španiju da poveća svoje obaveze prema savezu.
"Vi ljudi moraćete da počnete da razgovarate sa Španijom. Morate ih pozvati i pitati zašto zaostaju. Nemaju nikakvo opravdanje da to ne urade, ali u redu. Iskreno, možda bi trebalo da ih izbacite iz NATO-a.", rekao je Tramp.
Španija se pridružila Sjevernoatlantskom savezu (NATO) 1982. godine. Ovaj savez, koji broji 32 članice i počiva na principu kolektivne odbrane, našao se u centru pažnje otkako je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine, čime je započet najsuroviji kopneni rat u Evropi još od Drugog svjetskog rata.