Donald Tramp predložio je NATO savezu da se izbaci Španija.

Izvor: Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je predložio da NATO savez treba da razmotri izbacivanje Španije iz svojih redova zbog spora u vezi sa zaostajanjem te zapadnoevropske zemlje u vojnim izdvajanjima.

Članice bezbjednosnog saveza koji podržavaju SAD su se u junu dogovorile da značajno povećaju svoja vojna izdvajanja na 5% bruto domaćeg proizvoda, čime su ispunile jedan od glavnih Trampovih prioriteta, da Evropljani više troše na sopstvenu odbranu.

Međutim, španski premijer Pedro Sančes rekao je da neće prihvatiti cilj od 5%, nazvavši ga "nekompatibilnim sa našom socijalnom državom i našom vizijom svijeta", piše Rojters.

Na sastanku u Ovalnom kabinetu sa predsjednikom Finske Aleksanderom Stubom, liderom druge najnovije članice NATO-a, Tramp je izjavio da evropski lideri moraju izvršiti pritisak na Španiju da poveća svoje obaveze prema savezu.

"Vi ljudi moraćete da počnete da razgovarate sa Španijom. Morate ih pozvati i pitati zašto zaostaju. Nemaju nikakvo opravdanje da to ne urade, ali u redu. Iskreno, možda bi trebalo da ih izbacite iz NATO-a.", rekao je Tramp.

Španija se pridružila Sjevernoatlantskom savezu (NATO) 1982. godine. Ovaj savez, koji broji 32 članice i počiva na principu kolektivne odbrane, našao se u centru pažnje otkako je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine, čime je započet najsuroviji kopneni rat u Evropi još od Drugog svjetskog rata.