Tramp vjeruje da će se uskoro postići mir Izraela i Hamasa.

Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oglasio se o pregovorima Izraela i Hamasa, palestinske militantne organizacije. Pregovori su počeli danas u Egiptu i američki predsednik vjeruje da će dve zaraćene strane uskoro imati dogovor o primirju.

"Mislim da ćemo uskoro imati dogovor. Mislim da ćemo ga zaista imati.

Godinama oni pokušavaju da postignu sporazum, bukvalno vjekovima to traje, ako malo razmislite o tome. Zaista smatram da ćemo sada imati sporazum o Pojasu Gaze. Ovo prevazilazi Gazu, ovde se radi o miru na Bliskom istoku", rekao je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Šta žele Izrael i Hamas?

Hamas traži garancije da će se izraelska vojska zaista razoružati kada Hamas oslobodi preostale taoce. Sa druge strane, Tramp je od Izraela zatražio više puta u prethodnom periodu da prestane sa bombardovanjem Pojasa Gaze.

Potvrđen je manji broj napada izraelske vojske, ali i dalje nisu u potpunosti obustavili sve vojne operacije. Pregovori su počeli u Egiptu u jednom poznatom hotelu u odmaralištu Šarm el Šejk u Egiptu na Crvenom moru.